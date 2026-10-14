La logística se transforma: cinco mujeres líderes comparten las tendencias que marcan el rumbo en el sector

Durante años el sector logístico fue simplificado al acto de transportar carga de un punto a otro. Sin embargo, hoy, en medio de las múltiples innovaciones tecnológicas y la hiperconectividad global, enfrenta transformaciones y evoluciones clave, no solo para comprender las dinámicas del mercado (cada vez más mutable), sino también para optimizar las cadenas de suministro.

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En Colombia, la participación femenina en el sector alcanza el 45,7 por ciento y lideran el 41,9 por ciento de las empresas, según la Encuesta Nacional Logística 2024 del Dane. A nivel global, de acuerdo con el Banco Mundial, la logística es un factor determinante en la competitividad económica de los países, pues aspectos como la calidad de la infraestructura, la eficiencia de los procesos aduaneros, la trazabilidad de los envíos y la puntualidad de las entregas inciden directamente en él.

Esto cobra especial relevancia en un momento en el que la logística mundial está experimentando cambios impulsados por la inteligencia artificial, la automatización y la sostenibilidad. Por ello, cinco líderes del sector y parte de la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero, comparten en la charla digital ‘Las tendencias e innovaciones de la industria que mueve al país’ sus experiencias en el sector, que en Colombia, según cifras del segundo trimestre de 2025 del Departamento Nacional de Planeación, aporta el 4,9 por ciento del PIB.

“La logística es ese mundo silencioso que nadie ve, pero que sostiene la vida diaria de millones de personas. La logística moderna es mover confianza, anticiparse y evitar que un pequeño error se convierta en un problema gigante”, señala Katherine Lozano, CEO de Opertrans de Colombia, como uno de los cambios más importantes de paradigma sobre el sector.

Y es que, de acuerdo con Diana Fonseca, gerente general de Bulkmatic de Colombia, “nadie piensa en la logística hasta que algo falla”. Por eso, hoy “la logística dejó de ser un área de apoyo para convertirse en una decisión estratégica y debe participar desde el diseño del negocio”, afirma.

A eso se suman, según Fonseca, tres transformaciones clave de cara al crecimiento del sector: la primera, la adopción de la tecnología; la segunda, la flexibilidad y la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento; y la tercera, los cambios constantes en el entorno. “Las empresas que mejor responden no necesariamente tienen más recursos, sino que tienen cadenas más capaces de adaptarse”, sostiene.

Y eso no es todo, las tendencias también permean la región. Según Magda Orozco, CEO de EC Cargo, Latinoamérica está ganando terreno en las operaciones logísticas y en ese auge Colombia tiene una oportunidad enorme para fortalecer su posición como actor relevante en el comercio internacional. “La logística ha cambiado más en los últimos cinco años que en las décadas anteriores y es una herramienta real de crecimiento para las compañías porque el futuro de la logística depende de qué tan ágiles y eficientes somos para adaptarnos al cambio y combinar tecnología, procesos bien estructurados y talento humano”.

Pero para poder sostenerse, las empresas logísticas también deben tener políticas claras de su capacidad instalada y sobre todo, información. Esa idea es la que resalta Luz Elena Kassab, CEO de W&L Worldwide Trading, para quien “las empresas que dominan la logística son las que tienen más claridad sobre lo que cuesta, falla y sobre lo que hay que hacer para mejorar. “Lo importante es no tomar decisiones sin información”. Por eso es importante contabilizar aspectos como la ocupación del vehículo, los tiempos de los clientes (de espera) y los rechazos o devoluciones hechas.

Ahora bien, el entorno digital no es ajeno al sector logístico. Sobre este tema, que cada día tiene mayor importancia en las cadenas de suministro internacionales, habla Tatiana Salazar Barrientos, directora operativa de Brutal Marketing, quien asegura que la “nueva logística mueve atención, decisiones y experiencias y eso cambió por completo gracias al entorno digital”. Teniendo en cuenta que la logística comienza en un clic, debido a la experiencia digital “las empresas más fuertes entendieron que todo está conectado y que existe, además, una logística del contenido con un análisis de comportamiento de datos y una estrategia completa funcionando”, concluye.

Para conocer más sobre el impacto de la logística nacional y global, la cita es este jueves 15 de octubre, a las 5:00 p. m., en ‘Voces que transforman’, que podrá seguirse a través de Semana.com y las cuentas oficiales de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.