Magda Orozco: liderazgo, disciplina y visión para hacer que las cosas pasen

Magda Orozco entiende el liderazgo como una forma de hacer que las cosas sucedan, pero también de hacerlas bien. Como CEO de EC Cargo, agente de carga internacional, ha construido su trayectoria desde la disciplina y la dedicación, dos valores que reconoce como fundamentales para convertir los retos en resultados. Profesional en comercio internacional, encontró en este sector un escenario para generar impacto no solo en las empresas, sino también en las personas que hacen parte de ellas.

Uno de los capítulos que define su recorrido profesional ocurrió durante la pandemia. En medio de la incertidumbre, el temor y las dificultades que enfrentó el mundo empresarial, Orozco asumió el desafío de mantener unido a su equipo y garantizar la continuidad de la operación. El resultado fue inesperado incluso en medio de la crisis: la compañía logró cerrar ese año con el mejor desempeño de su historia. Más que una cifra, para ella representa la capacidad de un equipo para responder cuando las condiciones ponen a prueba el liderazgo.

Hoy, uno de sus mayores desafíos está fuera de los indicadores empresariales: encontrar el equilibrio entre las distintas dimensiones de su vida. Ser CEO, mamá de Martín y María Verónica, esposa, amiga y, sobre todo, estar presente para su familia, es un reto que reconoce como permanente. Desde esa experiencia, su mensaje para las mujeres que aspiran a liderar no parte de una fórmula, sino de una convicción: hay que atreverse a soñar en grande y rodearse de personas dispuestas a caminar al lado, cuidar y apoyar.