Atlético Nacional siempre ha visto en Marlos Monero una joya que explotó muy rápidamente en sus inicios, pero luego no le ha dado los resultados esperados en su regreso al verdolaga durante su segundo ciclo desde 2025.

Para 2014 cuando surgió desde las divisiones menores fue la sensación; es más, hizo parte de la conquista de la segunda Copa Libertadores del club, fue a la Selección Colombia y eso impulsó un traspaso sin precedentes al Manchester City.

Marlos Moreno retornó en 2025 a Atlético Nacional luego de un paso extenso por el exterior. Foto: Colprensa

Todo se produjo de una manera tan rápida que no dio tiempo al atacante a establecerse en ningún equipo en el que ha estado. Se ha vuelto un trotamundos pasando por España, Brasil, Portugal, Bélgica, Francia y hasta Turquía.

Intentando relanzar su carrera deportiva el año anterior aceptó llegar a donde todo empezó, pero en Colombia tampoco ha logrado tener una seguidilla de partidos que den a pensar que pasa por un momento importante de su carrera a los 29 años.

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Al ver que no se vienen dando las cosas en el cuadro de Medellín, ahora se abrió una puerta para nuevamente salir y no se descarta que se convierta en baja Nacional en los próximos días.

Desde Brasil viene por Marlos

Según lo publicado en las últimas horas por el periodista, César Luis Merlo: “El futuro de Marlos Moreno podría dar un giro importante en este mercado de pases”.

De acuerdo a la información que maneja el comunicador, ya existe un contacto inicial con una oferta económica de por medio para llevárselo de Colombia.

“Sport Recife ha lanzado una ofensiva concreta para hacerse con los servicios del jugador colombiano de Atlético Nacional, poniéndole sobre la mesa una propuesta de contrato por 18 meses”, precisa del tiempo que tendría de contrato.

A raíz de dicho deseo del club de Brasil, ahora lo que a Marlos y Nacional les corresponde es buscar la manera de ‘romper’ el contrato que mantienen vigente.

“Actualmente, las conversaciones entre las partes están enfocadas en resolver su desvinculación del equipo verdolaga, institución con la que el futbolista mantiene contrato vigente hasta finales de este año”, asevera Merlo.

“En lo que va de la temporada 2026 de la Liga BetPlay, el atacante de 29 años registra cuatro goles y una asistencia con la camiseta de Atlético Nacional”, resume del balance escaso de aportes de Moreno al cuadro paisa.

Pobres números en Nacional

Casi 50 juegos ha disputado Marlos Moreno durante el segundo ciclo con Atlético Nacional desde 2025.

Sus titularidades no son constantes, tampoco si nivel y las cifras de goles, así como también de asistencias no tienen un peso fundamental para que el elenco verdolaga se oponga que se dé la salida del extremo.

En dicha zona del campo hay otras alternativas que maneja Lucas González como DT. Nicolás Rodríguez es una y también Juan Manuel Rengifo, a quien han desplazado para el 2026-II por poner más a Edwin Cardona, capo del camerino.

Al mencionado Rengifo también se le ha relacionado con la posibilidad de continuar su carrera en el exterior, aunque, a diferencia del caso de Morelos, todavía no existe nada formal sobre la mesa de Atlético Nacional.