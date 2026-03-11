Como en sus mejores épocas: el golazo de Marlos Moreno al Junior; ¿Cuánto vale en la actualidad y por cuántos equipos ha pasado?

Este martes, Junior y Nacional se pusieron al día en la Liga BetPlay y disputaron el partido que tenían pendiente por la fecha 3 del campeonato profesional colombiano.

Junior vs. Nacional, por Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

El duelo, que finalmente ganó el conjunto paisa por goleada 0-4 sobre el cuadro tiburón, le permitió al equipo verde situarse en la cima del campeonato y comenzar a encarrillar su clasificación a las semifinales de la liga.

Los goles fueron anotados por Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno, este último repatriado por Nacional luego de fuera clave para obtener la Copa Libertadores en 2016, trofeo que le sirvió de plataforma para comenzar su rodaje internacional.

El tanto de Moreno fue el segundo que consigue con el conjunto paisa en esta temporada; el primero fue contra Fortaleza y ahora se encargó de ponerle el moño a la goleada contra el Junior, que además de sepultar a los tiburones, fue elogiado debido a la calidad.

El golazo de Marlos Moreno contra el Junior

Contra el Junior, Marlos volvió a reencontrase con el gol y de qué manera. el nacido en Medellín tomó el balón en la mitad del campo y solo la soltó para rematar al arco.

Moreno se encargó de ir descontando rivales y de sobrepasar a cinco jugadores del Junior que, para muchos, les faltó contundencia a la hora de marcar.

Cuando piso el borde del área, lanzó un ocho, lo que le dio más altura a la jugada y luego sacó un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones a Mauro Silveira.

¿Por cuántos equipos ha pasado Marlos Moreno?

El jugador de Atlético Nacional fue uno de los más destacado de aquel Atlético Nacional dirigido por Reinaldo Rueda y que consiguió la gloria continental en 2016, tanto así, que lo compararon con Faustino ‘el tino’ Asprilla, ídolo nacional que también vistió los colores del verde paisa.

Aunque todo parecía encaminado para que brillara en el exterior, luego de que fuera adquirido por el Manchester City, muchos coinciden en señalar que la poca madurez que tenía en el momento se su paso al exterior no le permitieron consolidar lo que mostró en el plano local.

A lo largo de estos años, Marlos Moreno ha vestido la camiseta de 12 clubes en diferentes ligas del mundo, sin ser ese jugador determinante que se esperaba.

El futbolista, de 29 años, ha jugado en 12 equipos de 8 países, incluido Nacional, y tal vez, los más reconocidos han sido el Flamengo (Brasil) y el Santos Laguna (México).

Clubes donde ha jugado Marlos Moreno

Atlético Nacional (Colombia): 82 partidos - 11 goles

82 partidos - 11 goles Konyaspor (Turquía): 44 partidos - 3 goles.

44 partidos - 3 goles. Flamengo (Brasil): 35 partidos - 1 gol.

35 partidos - 1 gol. KV Kortrijk (Bélgica): 34 partidos - 2 goles.

34 partidos - 2 goles. CD Tenerife (España): 26 partidos.

26 partidos. Lommel SK (Bélgica): 25 partidos - 6 goles.

25 partidos - 6 goles. RC Deportivo La Coruña (España): 22 partidos.

22 partidos. Portimonense (Portugal): 20 partidos.

20 partidos. Santos Laguna (México): 17 partidos - 3 goles.

17 partidos - 3 goles. Girona FC (España): 4 partidos.

4 partidos. Troyes (Francia) : 3 partidos.

: 3 partidos. ESTAC Troyes B (Francia): 1 partido.

¿Cuál es el valor de Marlos Moreno en la actualidad?

Según el portal Transfermarket, especializado en estadísticas y valores de los jugadores en el mercado, Marlos Moreno ha tenido una valoración muy pareja a lo largo de su carrera.

Marlos Moreno cuando fue llamado a Selección Colombia. Foto: Colprensa - Juan Páez

Para 2016, cuando tenía 19 años y consiguió títulos locales con Nacional y la Copa Libertadores, el portal lo tenía tasado en 650.000 euros. Para la fecha, se conoció que el Manchester City pagó 5 millones de euros.

Los registros de Transfermarket muestran que su techo fue el millón de euros, valor que logró cuando jugó en La Coruña (2017), en el Lommel (2021), el KV Lortrijk (2021) y el Konyaspor (2023).

Su valor más bajo fue en el Portimonense (2020) cuando el portal lo tasó en 325.000 euros; ahora, en Nacional, donde ha vuelto a tener continuidad y espera seguir incrementado su nivel, Transfermarket lo tasa en 500.000 euros.