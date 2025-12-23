Deportes

El refuerzo mundialista que se le escapó a Marlos Moreno para Nacional; sería el bombazo del mercado

No es Santiago Arias. Otro nombre tendría en el tintero el cuadro verde para armar un equipazo en busca de ganarlo todo en el 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional
Marlos Moreno dejó caer un nombre que sería fichaje de lujo para Nacional Foto: Captura Win Sports, Getty y Colprensa

Atlético Nacional tendría entre manos un regalo de Navidad para sus aficionados, el cual fue revelado por Marlos Moreno, jugador activo del plantel y que seguirá en 2026.

Al atacante, en un programa reciente de Win Sports, le preguntaron sobre “un regalo” para las festividades que quisiera diera el club a sus seguidores en el mercado de fichajes.

Este pensó por unos cuantos segundos, pero su respuesta ya estaba más que clara. Sin dudar soltó el nombre de “Wilmar Barrios”.

Wilmar Barrios con los colores del Zenit ruso.
Wilmar Barrios podría ser el fichaje top que tenga entre manos Atlético Nacional. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dicha respuesta causó la euforia de los panelistas del programa, quienes empezaron a lanzar conjeturas sobre lo que podría estar pasando en los próximos días y la incorporación de lujo que podría tener Nacional para 2026.

Al parecer, los coqueteos entre jugadores se ha dado. Jorman Campuzano lo ha hecho públicamente en redes sociales, lo que llevó a Morelos a decir: “He escuchado comentarios, he sabido que él quiere venir”.

Para mostrar más en firme la posición de Nacional para sumar un jugador del talante de Barrios, este no escatimó al decir: “Sabemos el jugadorazo que es y lo que nos puede aportar”.

En la actualidad, Wilmar milita en el Zenit de Rusia. Allí permanece desde el 2018, luego de haber disputado el Mundial de Rusia con la Selección Colombia.

Su paso por dicho país de Europa es el único que ha tenido en el Viejo Continente. Si bien dicho salto se pensaba que iba a ser temporal, terminó por convertirse en definitivo y con un total de ocho años, hasta ahora.

Entre la segunda y sexta temporada promedió todos los años más de 20 partidos. Durante la última campaña la cantidad de juegos fue visiblemente menor, lo que abre la puerta a pensar que su salida del balompié ruso se acerca.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

A sus 32 años, a Barrios aún le queda fútbol para mostrar en la liga colombiana y más, si es un equipo de los grandes como lo es Atlético Nacional.

Valga recordar que la única camiseta vestida por el volante en el país fue la de Deportes Tolima, con quienes debutó en 2013 y estuvo hasta 2016.

Después de eso, a Boca Juniors llegó para el año siguiente. En Argentina permaneció tres años, que le sirvieron para madurar aún más y terminar por dar el salto hacia su experiencia en Europa.

Nacional y su patrón de jugadores de Selección

David Ospina, William Tesillo, Matheus Uribe y Alfredo Morelos son algunos de los jugadores con proceso en Selección Colombia, que se han vuelto parte de la columna vertebral del proceso que busca ganar nuevamente una Copa Libertadores.

También están otros como Edwin Cardona, Marlos Moreno, que son de las entrañas del verde, pero también supieron vestir la camiseta Tricolor en algún momento.

Atlético Nacional levantando el título de la Copa BetPlay 2025
Atlético Nacional alzó solo un título en 2025, lo que los hizo quedar en deuda y por ello se reforzarían más para el año siguiente. Foto: @nacionaloficial

A estos se les añadiría ahora Barrios, quien se juntaría con Jorman Campuzano en un medio campo de ensueño para cualquier club de Colombia.

Se espera que en las próximas semanas se traslade este rumor a una propuesta formal, tal como pasó con Santiago Arias, a quien la dirigencia ya le propuso algo para ser fichaje estelar de cara al año 2026.

