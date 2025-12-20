Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Atlético Nacional sumó otro título para su envidiable vitrina en el fútbol colombiano. Mientras se sacude por una temporada que deja dudas, el club verde hizo resaltar su condición de equipo grande y superó nuevamente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, en el clásico paisa que definía al nuevo campeón de la Copa Betplay.

Con Independiente Medellín como local, Nacional fue el victorioso en el Atanasio Girardot con un gol de Andrés Felipe Román. El equipo verde con el 1-0 en el global le fue suficiente para levantar un nuevo título y ahora se concentra en una temporada 2026 diferente, donde no tendrá cupo a Copa Libertadores, pero espera de una buena vez sumar la primera Sudamericana para su vitrina.

Cabe resaltar que Atlético Nacional es tres veces subcampeón de la Sudamericana tras las ediciones de 2002 contra San Lorenzo, 2014 con River Plate y 2016 por la tragedia de Chapecoense en Antioquia. Por otra parte, el título de Liga es la otra prioridad que se registra en medio de la hinchada y directivos.

Es por eso que la búsqueda de los mejores refuerzos ya se activó y los directivos analizan los mejores elementos a traer para la temporada 2016 mientras se van confirmando algunas bajas, como la Joan Castro y Facundo Batista, y otras dudas como la Marino Hinestroza, Camilo Cándido, Billy Arce y Alfredo Morelos.

Presidente de Nacional confirma los cinco refuerzos que busca Nacional

En diálogo con el periodista Wbeimar Muñoz, el presidente de Nacional, Sebastián Arango Botero, confirmó cuáles son esos refuerzos que el club verodolaga necesita y está buscando teniendo en cuenta que la idea es aumentarle el nivel a la actual nómina base y así poder competir por la estrella y el torneo Conmebol.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional Foto: YT Atlético Nacional

Según el diálogo con Wbeimar, el presidente de Nacional se enfoca en dos laterales, uno para reemplazar a Joan Castro y otro por si Camilo Cándido sale del club rumbo a Cruz Azul de México. Estas posiciones empiezan a ser prioridad por la posible baja del uruguayo y tratar de mantener mínimo dos futbolistas por puesto.

Con Arqueros y defensas prácticamente listos, las otras posiciones que prioriza Arango son la de los extremos. Se entiende que Marino Hinestroza saldrá a Boca Juniors, mientras que el ecuatoriano Billy Arce tendrá que buscar otros rumbos para su carrera deportiva. Marlos Moreno y Andrés Sarmiento seguirán para el 2026.

Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026. Foto: Colprensa

La otra posición que tiene prelación en Nacional es la de delantero para reemplazar a Alfredo Morelos o dar rotación. El uruguayo Batista no pudo dar la talla y va de camino a Peñarol de Montevideo. De esta manera, quedaría el grupo con tres atacantes, sumando a Dairon Asprilla.

¿Suplente de Campuzano y Bauzá y Cardona?

Dentro de la hinchada de Nacional se habla mucho del reemplazo para Jorman Campuzano y sería tenido en cuenta para completar el grupo con Mateus Uribe, Elkin Rivero y Juan Manuel Zapata, mientras que lo más probable es que Juan Bauzá y Edwin Cardona continúen como interiores ofensivos.

En síntesis, Nacional busca (por ahora):

Dos laterales tras la salida de Joan Castro, la duda por Camilo Cándido y el análisis si Samuel Velásquez se va o se queda.

Dos extremos por la salida de Marino Hinestroza y Billy Arce-

Un delantero por la salida de Facundo Batista.