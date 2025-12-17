🔴 EN VIVO | Medellín vs. Nacional por la final de Copa BetPlay: siga el minuto a minuto

Deportivo Independiente Medellín publica un video de cómo se ve el Atanasio Girardot para la final de vuelta en la Copa BetPlay 2025.

Previa

Del Atanasio Girardot saldrá otra vez un campeón de Copa BetPlay, ahora en la edición 2025. Sea Atlético Nacional o Deportivo Independiente Medellín, la capital antioqueña tendrá titulo en diciembre, y aunque no es la liga, se celebra porque entra en el palmarés.

Por los lados de Atlético Nacional, el verde quiere obtener el tricampeonato de copa. La viene ganando, de manera consecutiva, desde 2023. Ese año se la quitó a Millonarios, en 2024 a América y ahora la puede retener si vence al Medellín. Es más, podría jactarse de vencer a sus tres rivales más importantes en tres años consecutivos.

Y por Medellín la expectativa es alta, pues acabó siendo un 2025 liguero bastante duro. Perdieron la final del apertura, no tuvieron un buen desempeño en los cuadrangulares del clausura, y ven la copa, contra su rival de patio, como una buena manera de cerrar la temporada.

¿Cuántas Copas Colombia tiene Atlético Nacional?

Siete: 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 y 2024. En caso de que le llegara a ganar en la noche de este miércoles, al Medellín, conseguiría su octava copa y solo se alargaría como el equipo con más títulos en Colombia.

¿Cuántas Copas Colombia tiene Deportivo Independiente Medellín?

Tres, aunque una corresponde a la década de los 80’s, mucho antes de que el torneo se jugara de forma regular: 1981*, 2019 y 2020. Si vence a Nacional, serán cuatro Copa Colombia en la vitrina poderosa.

Técnico del Medellín habla de la presión

“Es un privilegio sentir esa presión, es lo que hace lindo este deporte. No sería igual si no hubiese ese ‘picante’ que hay seguramente entre amigos, familias y la rivalidad que existe“, dijo Alejandro Restrepo, técnico del Medellín, en la rueda de prensa previa a la final de vuelta. Las declaraciones fueron recogidas por As Colombia.

Técnico de Nacional habla del juego de vuelta

“Nosotros hoy hicimos un partido que nos acercó a ganar la final y por cosas del fútbol no logramos materializarlo en el marcador, pero sin dudad nuestro juego y el de los jugadores, la interpretación, la calidad y la decisión para enfrentar el partido es lo que va acercar al objetivo que queremos”, soltó Diego Arias tras el juego de ida de la final.