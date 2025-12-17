Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

Todo tipo de emociones tuvo la final de vuelta en la Copa BetPlay 2025. Este miércoles, 17 de diciembre, Medellín y Nacional jugaron luego de empatar 0-0 en el compromiso de ida (13 de diciembre) donde el verde ejerció como local.

Monumental salida, ambiente por lo alto, todo tipo de emociones y más se vieron este miércoles. De hecho, también hubo polémicas, y una de ellas tiene en el foco a David Ospina, portero de Nacional, y Brayan León, delantero de Medellín.

Corría el minuto 17 del primer tiempo, Medellín atacaba y José Ortiz trató de meterle un pase en largo a Brayan León. El balón tomó mucha ventaja y parecía que León no llegaba, pero le ganó la posición a un defensa de Nacional y encaró a Ospina.

Por tratar de enganchar al portero de Nacional, Brayan León se dejó caer. Wilmar Roldán, juez central del compromiso, estaba muy cerca a la acción y decidió que no daba para pitar pena máxima. Todo el banco de Medellín protestó con furia.

¡ERROR DE HAYDAR Y LEÓN CAYÓ EN EL ÁREA! Todo Medellín pidió penal por una posible falta de Ospina, pero no pasó nada. #FINALCOPAxWIN 🔴🔵🏆🟢⚪ pic.twitter.com/aOoppkLuUz — Win Sports (@WinSportsTV) December 18, 2025

¿Era penal de David Ospina sobre Brayan León? Expertos opinan

Hay dos expertos que usualmente utilizan sus redes sociales para opinar sobre polémicas arbitrales. Ambos son analistas, y desde sus conocimientos aportan para desenredar problemas que se ven en el terreno de juego y que involucran a los jueces.

Primero fue la cuenta El Var Central (Andrés), quien afirmó: “Caía Brayan León dentro del área tras una salida de David Ospina y Roldán indica que se siga jugando. No falta”.

Además, añadió: “En vivo pareció penal pero ya con la repetición desde esta toma se ve que León lanza el pie izquierdo buscando forzar el contacto y posteriormente se deja caer. No penal.”

🧐 Caía Brayan León dentro del área tras una salida de David Ospina y Roldán indica que se siga jugando. No falta.



👉 En vivo pareció penal pero ya con la repetición desde esta toma se ve que León lanza el pie izquierdo buscando forzar el contacto y posteriormente se deja caer.… pic.twitter.com/kny3CW3KjO — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 18, 2025

José Borda: “No penal sobre León”

Otro reconocido analista arbitral, José Borda, también concluyó que no había penal sobre León en la acción donde Ospina trató de quitarle la pelota limpia.

NO PENAL SOBRE LEÓN

En la Final de Copa MEDELLIN vs NACIONAL cayó León en el área y pidió penal, sin embargo en esta Roldan acierta, es el jugador del Poderoso el que busca con su pie el contacto con la brazo del portero Ospina y se deja caer. NO es penal pic.twitter.com/f8xWuHPG2d — Jose Borda (@Borda_analista) December 18, 2025

“No penal sobre León. En la Final de Copa Medellín vs Nacional cayó León en el área y pidió penal. Sin embargo, en esta Roldan acierta, es el jugador del Poderoso el que busca con su pie el contacto con la brazo del portero Ospina y se deja caer. No es penal”