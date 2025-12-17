Deportes

Expertos dan veredicto al supuesto penal de David Ospina sobre Brayan León en la final de Copa BetPlay

Una de las más grandes polémicas, en la final de Copa BetPlay, ya tiene respuesta de los expertos.

Redacción Deportes
18 de diciembre de 2025, 2:11 a. m.
Expertos opinan sobre el supuesto penal de Ospina sobre León en la final Medellín vs. Nacional por Copa. Foto: Grande: David Jaramillo - Colprensa / Pequeña: Transmisión oficial Win Sports.

Todo tipo de emociones tuvo la final de vuelta en la Copa BetPlay 2025. Este miércoles, 17 de diciembre, Medellín y Nacional jugaron luego de empatar 0-0 en el compromiso de ida (13 de diciembre) donde el verde ejerció como local.

Monumental salida, ambiente por lo alto, todo tipo de emociones y más se vieron este miércoles. De hecho, también hubo polémicas, y una de ellas tiene en el foco a David Ospina, portero de Nacional, y Brayan León, delantero de Medellín.

Corría el minuto 17 del primer tiempo, Medellín atacaba y José Ortiz trató de meterle un pase en largo a Brayan León. El balón tomó mucha ventaja y parecía que León no llegaba, pero le ganó la posición a un defensa de Nacional y encaró a Ospina.

Por tratar de enganchar al portero de Nacional, Brayan León se dejó caer. Wilmar Roldán, juez central del compromiso, estaba muy cerca a la acción y decidió que no daba para pitar pena máxima. Todo el banco de Medellín protestó con furia.

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín en Copa BetPlay

Atlético Nacional muestra su grandeza en Copa Colombia: Grita campeón y suma otro título tras vencer al DIM

¿Ferviente hincha? El árbitro Wilmar Roldán y el equipo de sus amores en el fútbol colombiano, fin al misterio

Monumental recibimiento en la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín: el juego se retrasó por la fiesta

Sentido mensaje de Nacional por las 17 personas que murieron en accidente de bus en Antioquia: “Profundo dolor”

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Acorralan a David Ospina y contesta por los goles que le hicieron ante América: respuesta con altura

Llueven críticas para David Ospina por su error ante América: video del ‘blooper’ lo condena

No es David Ospina, ni Marmolejo: un estudio reveló cuál es el mejor arquero de Colombia

¿Era penal de David Ospina sobre Brayan León? Expertos opinan

Hay dos expertos que usualmente utilizan sus redes sociales para opinar sobre polémicas arbitrales. Ambos son analistas, y desde sus conocimientos aportan para desenredar problemas que se ven en el terreno de juego y que involucran a los jueces.

Primero fue la cuenta El Var Central (Andrés), quien afirmó: “Caía Brayan León dentro del área tras una salida de David Ospina y Roldán indica que se siga jugando. No falta”.

Además, añadió: “En vivo pareció penal pero ya con la repetición desde esta toma se ve que León lanza el pie izquierdo buscando forzar el contacto y posteriormente se deja caer. No penal.

José Borda: “No penal sobre León”

Otro reconocido analista arbitral, José Borda, también concluyó que no había penal sobre León en la acción donde Ospina trató de quitarle la pelota limpia.

“No penal sobre León. En la Final de Copa Medellín vs Nacional cayó León en el área y pidió penal. Sin embargo, en esta Roldan acierta, es el jugador del Poderoso el que busca con su pie el contacto con la brazo del portero Ospina y se deja caer. No es penal”

Noticias Destacadas