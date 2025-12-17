Deportes

Monumental recibimiento en la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín: el juego se retrasó por la fiesta

Juegos pirotécnicos, humo de colores y cantos retrasaron el inicio del partido en el Atanasio Girardot entre Nacional y Medellín. Nada que envidiarle a los mejores escenarios del mundo.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de diciembre de 2025, 12:44 a. m.
Fiesta en el estadio
Fiesta en el estadio Foto: Pantallazo Win Sports.

El fútbol colombiano se paraliza nuevamente con una histórica fiesta y monumental recibimiento en la final de la Copa Betplay entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Más allá que ambos equipos frenaron su andar en Liga y no sumaron títulos, las hinchadas antioqueñas se lucieron y dejaron la ‘vara alta’ tras el show de pólvora y colores en el máximo escenario del departamento antioqueño.

De por sí, la fiesta tenía que ser digna de una final y mucho más al ver que sus rivales en Liga Betplay ya habían avisado en Barranquilla e Ibagué. El fútbol antioqueño no se quedó atrás y expuso lo mejor de su creatividad que retrasó el inicio del juego de vuelta. El local es el Independiente Medellín, que preparó toda una logística con el único fin de que el compromiso no iniciará a las 7:30 pm.

Aproximadamente, el partido se retrasó siete minutos y el árbitro Wilmar Roldán no tuvo otra alternativa que posponer el inicio mientras se alejaba el humo que colocó densa la cancha y opacó la visibilidad.

Medellín vs. Nacional por la final de la Copa BetPlay 2025.
Medellín vs. Nacional por la final de la Copa BetPlay 2025. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Mientras tanto, los juegos pirotécnicos se hicieron sentir, más el humo de colores y los cantos en las gradas del Atanasio Girardot. Los dos equipos estaban listos para que rodara la pelota, pero tocó esperar un tiempo mientras se permitía la visibilidad. En Medellín vieron la fiesta que pasó en el Metropolitano con la hinchada del Junior y en el Murillo Toro con los fanáticos del Deportes Tolima y no se quedaron atrás.

Minuto de silencio en la final de la Copa Betplay por los fallecidos en el accidente de bus en Segovia

Luego que el humo se esparció y ya se permitía una mejor visión en el Atanasio Girardot. Se realizó el minuto de silencio por el trágico accidente en Segovia (Antioquia), que dejó a 17 menores fallecidos tras el terrible descenso hacia el abismo de un bus de turismo.

Es decir, así como hubo minutos para la fiesta y la espectacular bienvenida de los equipos para la final de la Copa Betplay, hinchas del Independiente Medellín y Nacional se unieron y en un solo silencio rindieron homenaje a los pequeños hinchas rojos y verdes que fallecieron.

Cabe recordar que Nacional y Medellín ‘salvan’ el semestre con este título. Atlético Nacional no alcanzó el cupo a la Copa Libertadores y para maquillar este 2025 le cae bien otro trofeo de Copa Betplay. Por su parte, Independiente Medellín necesita sacudirse tras otra final perdida ante Santa Fe a mediados de año. La Copa le resulta clave al DIM para dejar atrás la mala racha.

