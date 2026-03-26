América de Cali y sus cuentas, con la tabla de posiciones en mano, para clasificar en Liga BetPlay

En el Pascual Guerrero, de Cali, América no supo aprovechar su localía ante Llaneros durante el pasado miércoles. Los dirigidos por David González no lograron pasar del empate 0-0 y no lograron avanzar más en su objetivo de la clasificación a las finales de Liga BetPlay 2026-II.

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Por fortuna, hasta la fecha 13, el cuadro rojo lleva un buen cúmulo de puntos que le permiten mantenerse en el selecto grupo de ocho. Actualmente es quinto, con una suma de 21 unidades.

A falta de siete partidos por jugar para los caleños, quedan 21 puntos en disputa y, tan solo sumando entre 9-11 más, estarían tranquilos de entrar a la disputa del título en el Torneo Apertura de Colombia.

David González, como el responsable de América de Cali desde la dirección técnica, respondió a las preguntas de la prensa tras ese resultado en condición de local. Allí el entrenador intentó frenar las críticas, así como mermar el supuesto caos en el que estaría entrando el equipo.

“Es un partido que era ganable por lo que hicimos. Nos vamos golpeados, pero toca seguir, corregir y potenciar lo bueno”, miró hacia adelante sin tiempo para lamentos por dos puntos en el camino.

David González, director técnico del América de Cali, durante el partido contra Llaneros de Villavicencio. Foto: Raúl Palacios / El País

“En los primeros minutos pudimos cambiar la historia con varias opciones claras. Se intentó de muchas maneras, tuvimos llegadas y remates, pero es de esos días donde el gol no llega”, resumió del trámite que tuvo el juego.

Para quienes ya empiezan a generar ambientes hostiles alrededor del plantel, González sentenció: “No hay que alarmarse ni pensar que estamos en una curva descendente. Estamos cumpliendo objetivos y los vamos a cumplir todos”.

“La presión siempre está. El día que no exista será cuando peor se juegue. En un equipo como este estamos acostumbrados a convivir con ella y responder”, zanjó sin espacio a más caos innecesario.

Calendario de América en Liga BetPlay

Una buena oportunidad para que los escarlatas retomen el camino victorioso será ante Independiente Medellín el próximo fin de semana.

Después, el calendario muestra que tendrá tres duelos claves ante equipos denominados como históricos. Será en las fechas 17 y 18 que tenga que sobrepasar a Millonarios y Deportivo Cali, respectivamente.

América de Cali no logró pasar del empate con Llaneros en el Pascual Guerrero. Foto: Raúl Palacios / El País

Fecha 14 | Independiente Medellín vs. América de Cali | 30 de marzo.

| 30 de marzo. Fecha 15 | América de Cali vs. Atlético Bucaramanga | 2 de abril.

| 2 de abril. Fecha 16 | Cúcuta Deportivo vs. América de Cali | 5 de abril.

| 5 de abril. Fecha 17 | América de Cali vs. Millonarios | 19 de abril.

| 19 de abril. Fecha 5 (aplazado) | Fortaleza FC vs. América de Cali | 22 de abril.

| 22 de abril. Fecha 18 | Deportivo Cali vs. América de Cali | 25 de abril.

| 25 de abril. Fecha 19 | América de Cali vs. Deportivo Pereira | Por confirmar.

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Además de eso, antes de mediados de abril, América ya deberá haber sumado los puntos que necesita para la clasificación en Colombia. A inicios del siguiente mes también aparecerá su obligación con la Copa Sudamericana, que le representará un doble esfuerzo para responder a las dos competiciones.

Valga recordar que los rivales en el grupo A para los americanos son Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú) y Tigre (Argentina).