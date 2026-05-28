Primera decisión de América de Cali tras el fracaso en la Sudamericana: jugador titular rescinde contrato y no va más

América de Cali cae al abismo y otra vez firma un fracaso a nivel internacional. En esta ocasión cuando tenía todo el panorama a su favor incluso para ser primero del grupo A de la Copa Sudamericana, el plan se cayó a pedazos y ya se comienzan a ver las secuelas tras el papelón en el Pascual Guerrero.

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Y es que tuvo en las dos últimas fechas como local en el Pascual su clasificación incluso directamente a los octavos de final siendo primero del grupo, pero lo que quedó de por medio fue un gran fracaso que resuena en la hinchada, cuerpo técnico y familia Gómez Giraldo. Ya se conoció el primer futbolista que no seguirá en el ‘escarlata’.

Mientras el partido de América contra Macará llegaba su fin, se conoció que el portero Jean Fernandes no seguirá en la institución roja y desde ya busca equipo para el segundo semestre del año 2026. La forma en la que se irá es rescisión de contrato, pues tenía firmado un vínculo hasta diciembre.

También se conoció que el portero dejará una compensación económica en el club por su acelerada salida del América. Jean Fernandes llegó recién en el anterior mercado de pases al club vallecaucano y entre más pasaban las fechas, se quedaba con la titularidad por encima de Jorge Soto, quien además suena para ir a Millonarios.

La imagen es del 6 de enero de 2026. Foto: América

De esta manera, América inicia un camino de reconfiguración de nómina en medio de mucha presión. Espera quedar más cerca de los objetivos en el próximo semestre y así convencer a su hinchada, que además no va al Pascual Guerrero. Lo primero que tendrá que reforzar es su portería y se analizan candidatos para ocupar la vacante que deja Jean.

América la pasa mal

En el último partido del semestre para América de Cali, Jean Fernandes fue titular en el esquema del técnico David González y aunque su portería terminó en 0 (0-0), no pudo evitar la eliminación del club en la Copa Sudamericana. Pareciera que este fracaso forzó su salida del club y espera solucionar en próximas semanas con otro equipo.

Lo más cerca de gol que estuvo América fue una doble acción de ataque que dejó remates en el palo. Primero fue Darwin Machís quien eligió ir con la individual, en el rebote cazó Rafael Carrascal, quien estrelló la pelota en el larguero. Además de la salida de Jean Fernandes, se esperan más anuncios en próximos días.