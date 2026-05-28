Destacado arquero del FPC fue ofrecido a Millonarios: así avanza el negocio con América de Cali

Millonarios está en crisis en el fútbol colombiano y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria en este primer semestre del año. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana. La situación toca fondo muchos futbolistas siembran dudas y ya se buscan refuerzos.

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Cabe recordar que Millonarios es un equipo grande en Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura en Liga Betplay y Sudamericana solamente generó más escándalo y se activaron las alarmas. A eso se suman los futbolistas que no han podido rendir lo que se esperaba y los ojos se colocan en la portería, donde Diego Novoa y Guillermo De Amores son bastante resistidos.

El mensaje es claro. La puerta está abierta para una salida de varios jugadores en el segundo semestre. La continuidad de Novoa y De Amores sería motivo de mucha furia en la hinchada, que cada vez más hierbe por los pésimos resultados y el mal sistema de juego hasta ahora mostrado.

En medio de la rabia y tristeza, las directivas de Millonarios, que están en el ojo de la polémica, comienzan a mirar posibles refuerzos para calmar un poco el fuego que se vive en el ambiente azul. Será un mercado de pases de alteraciones, donde no se puede fallar y el peso de los refuerzos será clave para dar un mensaje positivo en la fanaticada.

En las últimas horas, el nombre de Jorge Soto ha tomado fuerza en las filas azules como nuevo arquero para el segundo semestre del 2026. Los encargados de los fichajes no pueden fallar con el guardameta a firmar, ya que la más reciente experiencia con Guillermo De Amores no salió para nada bien. SEMANA consultó fuentes cercanas al portero y certificaron los contactos.

Jorge Soto se acerca a Millonarios

Actualmente, Soto es suplente en el América de Cali y el brasileño Jean Fernandes cierra la temporada como el titular en el arco de Millonarios. El periodista Alexis Rodríguez dijo en la red social X que el círculo del jugador reconoce contactos con el embajador. Las fuentes de SEMANA confirman el posible cambio de rojo a azul.

En los comentarios al post de Alexis, los hinchas de Millonarios se pronunciaron con mucha molestia de por medio. La furia parece que va en aumento tras conocer que el lateral Fabián Viáfara es otra de las posibilidades en el mercado.

Los hinchas reaccionan a los fichajes que suenan en Millonarios

“Cada noticia de Millonarios es nefasta. ¿Ese es el nivel de Ariel? O volvió el ‘gato’ (Ricardo Pérez) a meter sus manos aquí”, dice uno de los hinchas.

“‘Noveo’ y Soto solo faltan que se traigan a Graterol para terminar de llevarse todo los arqueros petardos de la mecha”, agrega otro de los fanáticos.