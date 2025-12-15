Suscribirse

América de Cali se deshace de campeón: ya no era el mismo y titular le ganó el puesto

En su segundo paso no dio garantías. Además, de que perdió el lugar con uno que es considerado top 3 de los mejores del FPC.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 8:57 p. m.
América de Cali ya no contará más con Joel Graterol.
América de Cali ya no contará más con Joel Graterol. | Foto: Colprensa

Ha terminado la era de Joel Graterol en América de Cali. El venezolano, que en su primera etapa fue importante, hoy día sale como agente libre luego de no dar la talla en su segundo paso por el cuadro del Valle del Cauca.

Su presencia desde 2024 fue una apuesta de la dirigencia por tener de nuevo a alguien que dio seguridad entre 2020 - 2022. Es más, en ese tiempo llegó a ser campeón de Liga BetPlay una vez.

Si bien su historial era bueno, para la segunda parte de su historia con los americanos se encontró con infortunios como una lesión, así como también con colegas suyos en mejor nivel.

Jorge Soto, quien arribó de Jaguares, era con quien pujaba Graterol por un lugar. En algún momento los dos fueron mano a mano, pero terminó ganando el nacido en Pereira, quien hoy día es el único dueño del pórtico escarlata.

Esas presentaciones constantes y buenas de Soto Botero, fueron las que terminaron por convencer a la dirigencia de dejarlo como el ‘número 1′ y despedir en las últimas horas a Graterol.

En una publicación por medio de su cuenta de X, el equipo rojo dio la noticia sobre el venezolano. Para este fueron más de 100 juegos y una conquista liguera, que se dio en 2020.

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!“, fue el mensaje dado al de 28 años.

Arco de América, en buenas manos

A pulso, el puesto de titular en América de Cali quedó para Jorge Soto. Este se ganó la confianza del entrenador de su entrenador, David González, quien siendo conocedor del lugar por su etapa como jugador lo aconsejó y le ha pulido mínimas cuestiones.

Valor agregado a lo que viene haciendo el pereirano es su juego con los pies, que se acompaña de todo lo bueno que hace con las manos y la seguridad que tiene para responder en situaciones de peligro cuando provienen del rival.

Jorge Soto salió figura en la visita de América a Huracán por Sudamericana
Jorge Soto fue figura de América en Copa Sudamericana 2025. | Foto: Getty Images

En el último tiempo, Soto se ha metido en el top 3 de los mejores goleros del balompié colombiano. Es más, un estudio, con datos certeros, lo llegó a poner en el primer lugar por encima de David Ospina y Mosquera Marmolejo.

El cierre de 2025 parar Soto fue con un nivel altísimo. Esto es fruto de un trabajo físico y mental, que se ha forjado en el día a día, para ver resultados fehacientes en Liga, Copa y Copa Sudamericana mientras América estuvo con vida.

Salidas del plantel para 2026

Graterol es el segundo extranjero que sale de América en este inicio de la ventaja de fichajes. Quien fue el primero, fue el peruano Luis Ramos, que acordó su paso a Alianza Lima de su país.

Luis Ramos celebra su gol contra Envigado, por la fecha 13 de la Liga II-2025.
Luis Ramos dejó América y paso a Alianza Lima de Perú. | Foto: Raúl Palacios / El País

“El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional”, así le dijo adiós hace un par de días América.

