Un debate de nunca acabar es la selección y unificación de un concepto en el fútbol. Uno de los que últimamente se ha dado es; ¿quién es el mejor arquero de Colombia?.

Para muchos el primer lugar se lo lleva David Ospina, de Atlético Nacional, para otros Andrés Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe y, en ocasiones, han llegado a pedir un llamado a la Selección nacional.

Si bien ambos son extraordinarios goleros, un reciente estudio ha demostrado, con datos precisos, que quien está por encima de estos es Jorge Soto, de América de Cali.

Jorge Soto podría tener su primera experiencia en el balompié del exterior, más específicamente en Argentina | Foto: Getty Images

Quien está por cumplir la nada despreciable cifra de 100 partidos en el arco rojo, fue analizado por César Fletcher, con base en los datos entregados por una de las aplicaciones de fútbol más reconocidas para ver estadísticas de jugadores.

Desde todo punto de vista, Soto se lleva en métricas a sus colegas y estas fueran explicadas punto a punto en dicho revelador análisis.

Soto, el mejor de Colombia

A través de unas gráficas en las que se ve el rendimiento de Soto, con respecto a los demás, termina por salir la conclusión: “Es superior al promedio en todos sus atributos: SAV (salvadas), ANT (anticipación), TAC (táctica), BAL (Distribución del balón) y AER (Juego aéreo) (2/n)”, dice el analista.

A la hora de compararlo con cuatro de los porteros que están actualmente en las finales de la Liga BetPlay, ninguno de estos tiene mejores estadísticas que el de América.

Según @SofascoreLA en esta gráfica se aprecia (línea verde🟢) el rendimiento de @JorgeSotoBotero como jugador (promedio durante los dos últimos años) y la línea amarilla🟡 es el rendimiento promedio de los jugadores para su posición.



Conclusión: Es superior ⬆️ al promedio en… pic.twitter.com/vy7KCHmwEk — César Fletcher (@cesarflet) November 21, 2025

Explicación, caso por caso, de la superioridad de Soto sobre los demás porteros del FPC:

Washington Aguerre - Medellín. Jorge (+31 pts) le gana en todos los atributos (5 de 5 ). Cristopher Fiermarín - Tolima. Jorge (+16 pts) solo pierde en BAL. Gana en 4 de 5 atributos. 3. David Ospina - Nacional. Jorge (-6 pts ) pierde en TAC y BAL. Gana en 3 de 5. Andrés Mosquera - Santa Fe. Jorge (+14 ) solo pierde en SAV. Gana en 4 de 5 atributos.

Para sacar una nueva conclusión, allí la observación vuelve a emitir que “con el único que pierde en promedio es con David (Ospina) (1 de 4), a quien de todas formas le gana en 3 de 5 atributos”.

“En general, gana en 16 de 20 atributos contra los arqueros de los primeros cuatro equipos de reclasificación”, sentencian.

De darse alguna ventaja de unos sobre el remarcado pereirano, es una cuestión por “promedio”, más no porque sea relevado completamente en números.

Jorge Soto disputó con América la Copa Sudamericana de 2025. | Foto: Getty Images

“Jorge Soto, arquero de América de Cali, es uno de los mejores del FPC. Se da palo con todos y solo dos lo superaron en promedio y por muy poco (David y Aguirre)“, concluyen.

Por demás, en temas económicos también está alojado en el top 10 en ese ítem: “Jorge es el noveno arquero colombiano más costoso (5/n)“.