No es David Ospina, ni Marmolejo: un estudio reveló cuál es el mejor arquero de Colombia

Un nombre se posiciona en el primer lugar. En todas las estadísticas se evidencia cómo le saca ventaja a sus colegas en Liga BetPlay.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 6:58 p. m.
Jorge Soto, por estadísticas, es considerado como uno de los mejores porteros de la Liga BetPlay
Un debate de nunca acabar es la selección y unificación de un concepto en el fútbol. Uno de los que últimamente se ha dado es; ¿quién es el mejor arquero de Colombia?.

Para muchos el primer lugar se lo lleva David Ospina, de Atlético Nacional, para otros Andrés Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe y, en ocasiones, han llegado a pedir un llamado a la Selección nacional.

Si bien ambos son extraordinarios goleros, un reciente estudio ha demostrado, con datos precisos, que quien está por encima de estos es Jorge Soto, de América de Cali.

Jorge Soto podría tener su primera experiencia en el balompié del exterior, más específicamente en Argentina
Quien está por cumplir la nada despreciable cifra de 100 partidos en el arco rojo, fue analizado por César Fletcher, con base en los datos entregados por una de las aplicaciones de fútbol más reconocidas para ver estadísticas de jugadores.

Desde todo punto de vista, Soto se lleva en métricas a sus colegas y estas fueran explicadas punto a punto en dicho revelador análisis.

Contexto: Jorge Soto hizo espectacular doble atajada para América en Sudamericana y video es tendencia

Soto, el mejor de Colombia

A través de unas gráficas en las que se ve el rendimiento de Soto, con respecto a los demás, termina por salir la conclusión: “Es superior al promedio en todos sus atributos: SAV (salvadas), ANT (anticipación), TAC (táctica), BAL (Distribución del balón) y AER (Juego aéreo) (2/n)”, dice el analista.

A la hora de compararlo con cuatro de los porteros que están actualmente en las finales de la Liga BetPlay, ninguno de estos tiene mejores estadísticas que el de América.

Explicación, caso por caso, de la superioridad de Soto sobre los demás porteros del FPC:

  1. Washington Aguerre - Medellín. Jorge (+31 pts) le gana en todos los atributos (5 de 5 ).
  2. Cristopher Fiermarín - Tolima. Jorge (+16 pts) solo pierde en BAL. Gana en 4 de 5 atributos.
  3. 3. David Ospina - Nacional. Jorge (-6 pts ) pierde en TAC y BAL. Gana en 3 de 5.
  4. Andrés Mosquera - Santa Fe. Jorge (+14 ) solo pierde en SAV. Gana en 4 de 5 atributos.
Contexto: La reclasificación tras la tercera fecha de cuadrangulares de Liga Betplay: respiran Millonarios y América

Para sacar una nueva conclusión, allí la observación vuelve a emitir que “con el único que pierde en promedio es con David (Ospina) (1 de 4), a quien de todas formas le gana en 3 de 5 atributos”.

“En general, gana en 16 de 20 atributos contra los arqueros de los primeros cuatro equipos de reclasificación”, sentencian.

De darse alguna ventaja de unos sobre el remarcado pereirano, es una cuestión por “promedio”, más no porque sea relevado completamente en números.

Jorge Soto salió figura en la visita de América a Huracán por Sudamericana
“Jorge Soto, arquero de América de Cali, es uno de los mejores del FPC. Se da palo con todos y solo dos lo superaron en promedio y por muy poco (David y Aguirre)“, concluyen.

Por demás, en temas económicos también está alojado en el top 10 en ese ítem: “Jorge es el noveno arquero colombiano más costoso (5/n)“.

De querer buscar uno mejor, si existiera, que Soto, el balance entre rendimiento y valor no sería proporcional. Fletcher afirma que “en el FPC no hay sustancialmente mejores. No hay colombianos sustancialmente mejores y a precios posibles”.

