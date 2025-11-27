La reclasificación tras la tercera fecha de cuadrangulares de Liga Betplay: respiran Millonarios y América

La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay llegó a su final y hay movimientos importantes en la tabla de la reclasificación. Los ocho equipos tuvieron acción y eso forzó a que la clasificación anual mostrara cambios. Millonarios, que no está jugando las finales, sigue muy atento, así como América de Cali, que sigue repuntando hacia el gran objetivo que es el cupo a Copa Libertadores, si no alcanza a ser campeón.

Cabe recordar que en la tabla de la reclasificación no está Santa Fe, ya que es el campeón actual del fútbol colombiano y ya tiene cupo asegurado a la Copa Libertadores 2026. Esta clasificación servirá para determinar los clasificados al máximo torneo de la Conmebol, como la Copa Sudamericana, que es a donde Millonarios aspira a estar, tras el fracaso por la prematura eliminación en el ‘Todos contra Todos’.

Otros clubes, como Atlético Nacional e Independiente Medellín, siguen avanzando en la reclasificación. El primero de esta zona que no sea campeón de Liga Betplay, tendrá cupo a fase previa de la Copa Libertadores, así como el segundo. Los tres que le siguen irán a la Copa Sudamericana (ronda preliminar), sumando al campeón de la Copa Betplay y el vencedor del segundo semestre.

Adrián Ramos no ha perdido su olfato goleador, por eso anotó el gol de la victoria ante el Medellín, en un partido que estuvo pasado por la lluvia. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por ejemplo, en estos momentos, Deportes Tolima es el mejor ubicado en la reclasificación y si no es campeón de Liga, iría a fase previa de la Copa Libertadores. Independiente Medellín es segundo con solo un punto de diferencia. Atlético Nacional es tercero y mantiene posibilidades de Libertadores, si no logra ganar la Copa Betplay, que lo mandaría a Copa Sudamericana.

La tabla de reclasificación que tiene a Millonarios cerca de la Copa Sudamericana

Los ojos se colocan en las labores de América de Cali, que ve muy cerca un tentativo cupo a fase previa de Copa Libertadores por esta vía. El club rojo tiene 81 puntos tras la victoria ante el DIM en el Pascual Guerrero y está a cuatro de alcanzar la posición que tiene Atlético Nacional. Por ahora, tendría una plaza asegurada en la Sudamericana.

La reclasificación tras finalizar la tercera fecha de cuadrangulares. | Foto: Pantallazo Dimayor

Junior de Barranquilla aparece más abajo con 78 unidades y su buen andar en el grupo A lo podría ver reflejado en un cupo a Copa Sudamericana si no es campeón. Aunque si sigue avanzando hasta la final, sumará puntos clave que podrían darle la fase previa de Libertadores. Ahí es donde aparecen Millonarios, con 73 unidades y Atlético Bucaramanga le sigue con 70.

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del grupo A de la Liga Betplay?

El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre se jugará la cuarta fecha del grupo A, donde será decisiva y podría dejar muy bien parado a Junior de Barranquilla o Atlético Nacional, que jugarán en el Metropolitano de la capital del Atlántico, pensando en un cupo a la final.

Por otra parte, América se jugará otra final en el Atanasio ante el Medellín, y de ganar, se mete de lleno en la pelea por ser finalista o por la Copa Libertadores vía reclasificación. DIM deberá recomponer la estrategia y la definición para intentar levantarse y hacer valer el ‘punto invisible’.

Domingo, 30 de noviembre (06:30 pm): Junior vs. Nacional - Estadio Metropolitano

Lunes, 1 de diciembre (08:00 pm): Medellín vs. América - Estadio Atanasio Girardot

El próximo 29 de noviembre se jugará la cuarta fecha del grupo B, donde será decisiva y podría dejar al Tolima casi que clasificado a la final. Santa Fe espera dar el golpe en Ibagué tras el pinchazo en Bogotá en la tercera fecha, mientras que Bucaramanga espera recuperarse en el estadio de Techo ante Fortaleza.

