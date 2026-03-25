Alineaciones del amistoso internacional Colombia vs. Croacia en Orlando

Recta final hacia el Mundial 2026 y ya se ve el primer gran reto apenas en el mes de marzo. La Selección Colombia no quiere fallar y tiene la mirada puesta en una buena presentación en Estados Unidos, México y Canadá. El primer rival en la ronda de amistosos internacionales es la Croacia de Luka Modric, selección subcampeona en Rusia 2018 y dos veces tercer puesto, en Francia 1998 y Qatar 2022.

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Dicha nación europea es una de las de mayor crecimiento deportivo en los últimos años y se destaca en la élite de Europa. Figuras como el mencionado Luka Modrić, Mateo Kovačić, Josip Stanišić, entre otros, le han permitido acumular una camada de jugadores que han hecho historia y se han ganado un lugar de privilegio entre las grandes potencias de la UEFA.

Para la Selección Colombia, el jugar ante Croacia es un reto mayor y muy importante, pues es enfrentar a una nación que viene en alza y será un termómetro real para saber cómo se está de cara a la próxima Copa del Mundo, donde la ‘Tricolor’ es gran favorita a dar el golpe y atinar con la sorpresa que le dan desde varias partes del planeta.

El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11, durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente al grupo L de la zona europea, entre Croacia e Islas Feroe, en el estadio HNK de Rijeka, el 14 de noviembre de 2025. (Foto: AFP) Foto: AFP

Cabe recordar que esta será la primera vez que ambos países se enfrenten en la historia. Nunca antes se había dado un duelo amistoso así en seleccionados mayores, ni tampoco en competencias oficiales. Croacia es el termómetro ideal para medir la temperatura de Luis Díaz y James Rodríguez, los líderes del equipo.

Alineaciones Colombia vs. Croacia

Se cree que no habrá muchos cambios en el once titular de la Selección Colombia en Orlando. Es clave que Luis Díaz y James Rodríguez vuelvan a estar juntos en la cancha y ver qué pueden hacer. Jhon Arias volvería desde el pitazo inicial con Luis Javier Suárez como único nueve de área.

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Selección Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Hora y canal para la Selección Colombia ante Croacia

Día: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Caracol TV y RCN Televisión

Estadio: Camping World Stadium, de Orlando, Florida, Estados Unidos