América de Cali disputará este miércoles su cuarto partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto escarlata necesita una victoria ante Alianza Atlético para seguir con opciones matemáticas de clasificar directamente a los octavos de final.

Jean Fernandes apunta a ser titular en el arco, por encima de Jorge Soto, quien tiene prácticamente decidida su salida del América para el segundo semestre.

Y es que el portero risaraldense solía ser dueño absoluto de la portería escarlata, sin embargo, este semestre ha sido relegado al banquillo por decisión del cuerpo técnico de David González.

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Jorge Soto ha tenido partidos brillantes con América, sin embargo, la hinchada no está contenta con su desempeño bajo los tres palos y varias veces le han pedido que se vaya.

En busca de tranquilidad para él y su familia, el guardameta de 32 años buscará nuevos horizontes dentro o fuera del fútbol profesional colombiano en calidad de agente libre.

"Se le termina contrato con América en junio próximo y buscará un nuevo rumbo“, informó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X.

Las opciones de Jorge Soto

A pesar de su actualidad como suplente del América de Cali, Jorge Soto tiene mercado en la Liga BetPlay y caería bien parado en el segundo semestre.

Una de las posibilidades es en Millonarios, equipo que no ha encontrado reemplazo a la altura de Álvaro Montero. Ahora mismo están evaluando la salida de Guillermo de Amores y tampoco hay pleno consenso sobre mantener a Diego Novoa como el titular indiscutible.

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La portería es una de las posiciones a reforzar en las toldas azules para el segundo semestre, mucho más después de lo sucedido el domingo pasado contra Alianza FC en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Todavía es muy prematuro para asegurar el nuevo equipo de Jorge Soto, pues todavía falta que se disputen los tres partidos que restan en la Copa Sudamericana y los cuartos de final del torneo local ante Independiente Santa Fe.

Jean Fernandes será el titular en el cierre del semestre, sin embargo, el risaraldense estará esperando cualquier oportunidad para volver a figurar en el arco escarlata.

Bogotá. Abril 22 de 2026. Fortaleza CEIF enfrenta a América de Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 5, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Jorge Soto, arquero de América. (Colprensa - Cristian Foto: (Colprensa - Cristian Bayona)

América de Cali es el club donde más partidos jugados tiene Jorge Soto, aunque pasó por otras instituciones de menor envergadura como Jaguares de Córdoba, Deportivo Pasto, Leones, Llaneros y Envigado.

En el conjunto vallecaucano ha disputado 110 partidos y tiene un registro de 101 goles recibidos. Este semestre apenas actuó en 8 oportunidades, todas ellas en la Liga BetPlay.