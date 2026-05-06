Esto se le vio a Luis Díaz en una oreja: la explicación se supo antes de la semifinal vs. PSG

Durante los últimos días, el mundo del fútbol ha puesto sus ojos en las semifinales de la Champions League. Este miércoles, 6 de mayo, Bayern Múnich y PSG jugarán la vuelta en Alemania, para definir el segundo finalista, tras la clasificación de Arsenal un día antes.

Luis Díaz es uno de los atractivos del cuadro alemán. El colombiano ha sabido figurar en instancias decisivas con goles y asistencias. Además, en territorio nacional se le sigue la pista de cara a su participación en el Mundial 2026, donde se espera sea figura.

Luis Díaz apunta la once titular contra París Saint-Germain en el Allianz Arena. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Antes del partido de la Liga de Campeones, el equipo bávaro ha realizado sus entrenamientos habituales y diarios. Durante uno de esos entrenamientos, un detalle llamó la atención en una oreja del guajiro: una pequeña cinta estaba ubicada en la parte baja.

Si bien pudo haber pasado desapercibida y pensarse que era para tapar algún tipo de accesorio, se pudo ver que no era el único jugador del plantel alemán que la llevaba antes del inicio del entrenamiento.

El alemán Jamal Musiala también lo tenía, así como otros tantos del Bayern. Eso llevó a preguntarse de qué se trataba dicha cinta y fue el perfil de X, Actu Foot, quien divulgó la explicación al respecto.

Según lo dicho por esa cuenta, todo tendría que ver con unas pruebas médicas hechas a los futbolistas del plantel del cuadro de Múnich en la previa del juego ante PSG por la semifinal de Champions League.

“¡Se trata en realidad de pequeños análisis de sangre regulares! Estas gotas de sangre extraídas sirven para analizar el lactato, una molécula que ayuda a suplir energía a los músculos”, precisa el citado perfil.

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“¡El objetivo es adaptar la intensidad de la sesión para que el atleta no supere un umbral que provocaría una fatiga excesiva!”, añaden a la minuciosa explicación.

“¡Y al evitar sobrecargar los músculos, los jugadores se aseguran de mantenerse en forma para poder encadenar los entrenamientos y los partidos!”, completan sobre los hechos por los servicios médicos para preservar de la mejor forma posible a sus estrellas.

¿Por qué en la oreja?

Si bien dicha muestra se puede tomar en otras partes del cuerpo, como lo son manos (dedos) o talón, también hay razones de peso en el caso de los futbolistas para que sea en la zona en la que se les vio cubierta a Luis Díaz y compañía.

Buena irrigación sanguínea : el lóbulo tiene muchos capilares, lo que facilita obtener sangre rápidamente.

: el lóbulo tiene muchos capilares, lo que facilita obtener sangre rápidamente. Menos interferencia del ejercicio : a diferencia de los dedos, la oreja no está tan involucrada en el esfuerzo (especialmente en ciclismo o running), así que la muestra es más “limpia”.

: a diferencia de los dedos, la oreja no está tan involucrada en el esfuerzo (especialmente en ciclismo o running), así que la muestra es más “limpia”. Menos sudor y suciedad : en los dedos suele haber sudor o restos que pueden alterar la medición.

: en los dedos suele haber sudor o restos que pueden alterar la medición. Menos dolorosa y más cómoda : la punción suele ser más tolerable que en otras zonas.

: la punción suele ser más tolerable que en otras zonas. Permite mediciones repetidas: durante una prueba de esfuerzo se toman varias muestras seguidas, y la oreja lo facilita.

En específico, a la hora de analizar el lactato en un deportista, pareciese ser más fiable la oreja que un dedo, pues en las manos pueden darse lecturas menos fiables, mientras que la oreja suele reflejar mejor el lactato circulante real en plena actividad.