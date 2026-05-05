Dato histórico ilusiona al Bayern Múnich de Luis Díaz con la final de Champions: PSG “no lo tiene fácil”

La vuelta de la semifinal de Champions League, entre Bayern Múnich y PSG, se palpita por todo lo alto. A tan solo horas del duelo definitivo, y que dejará al segundo finalista de la competencia, la web oficial del cuadro bávaro publicó un dato histórico que los pondría como favoritos para jugar en Budapest.

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Todo apunta a que PSG no la pasa bien ante Bayern en Alemania y por Champions, algo que sería de gran ayuda para los dirigidos por Vincent Kompany. Los focos del planeta fútbol apuntarán directamente a lo que ocurra en el Allianz Arena de Múnich.

El dato histórico que ilusiona al Bayern Múnich con vencer a PSG y clasificar a la final de Champions

“PSG llega a Múnich con el 5-4 a favor de la ida, pero históricamente no lo tiene fácil: en partidos europeos como visitante ante el FC Bayern, los parisinos han perdido en cinco ocasiones, más que ante cualquier otro rival. Solo frente al Manchester City y al Real Madrid presenta un porcentaje de derrotas a domicilio aún mayor“, reza en la web oficial del Bayern Múnich.

Aunque también aclaran: “Como en el Bayern, el gran aval del PSG está en su potencial ofensivo: con 43 goles, presenta el ataque más goleador de esta edición de la Champions League. Su jugador clave, Khvicha Kvaratskhelia, ha participado directamente en 15 tantos (diez goles y cinco asistencias), un récord del club en una temporada de Champions”.

Imagen del juego entre Bayern Múnich y PSG (ida semifinales) por Champions League. Foto: Getty Images

Estos dos datos, suministrados por el elenco bávaro, comprueban lo que la prensa y los aficionados ya venían mencionando desde hace semanas atrás: la llave semifinal entre Bayern Múnich y PSG reúne a dos conjuntos favoritos; casi que se trata de una final anticipada.

¿Contra quién jugará el ganador entre Bayern Múnich y PSG la final de Champions League?

Contra Arsenal, que este martes 5 de mayo venció por 1-0 (2-1) en el global, al Atlético de Madrid. El juego definitivo de esta edición de la Liga de Campeones de Europa será el sábado, 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

¿Qué canal pasa la semifinal de Champions League entre Bayern Múnich y PSG?

El duelo definitivo entre Bayern Múnich y PSG se podrá ver, en vivo, por ESPN y Disney+ en streaming. Será este miércoles, 6 de mayo de 2026, a partir de las 2:00 p.m. hora colombiana (9:00 p.m. hora de Múnich)