Así ven a Luis Díaz para la semifinal vuelta de Champions League: Luis Enrique se siente amenazado

¿Será capaz el Bayern Múnich de remontar ante el PSG en semifinales de la Champions, después del 5-4 de la ida? La respuesta, el miércoles en la vuelta, dependerá de su estrella Harry Kane pero también de sus dos escuderos de lujo: Luis Díaz y Michael Olise.

Esos dos hombres brillaron especialmente en el primer asalto en el Parque de los Príncipes, generando peligro constante y firmando un tanto cada uno.

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El brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho, centrales del PSG y que habían rendido a altístimo nivel en cuartos de final ante el Liverpool, sufrieron ante la velocidad de ese dúo que la prensa ha bautizado como “Oliaz”.

Con un marcaje individual, los espacios en el partido de ida fueron enormes y ahí Díaz y Olise hicieron muchísimo daño, algo que Luis Enrique tendrá que tener muy en cuenta para defender en Múnich la corta ventaja conseguida en el vibrante partido de ida de París.

Díaz, la amenaza de Luis Enrique

El técnico asturiano debía estar ya avisado: en noviembre Luis Díaz fue el verdugo de su equipo con un doblete para la victoria 2-1 en París, en la fase regular de esta misma Champions.

La pasada semana, el astro colombiano fue el autor del 5-4, un tanto muy valioso para el Bayern de cara al partido de vuelta, culminando una reacción del campeón de Alemania, que llegó a ir perdiendo 5-2 hacia la hora de juego y que pudo mitigar los daños con los dos últimos goles del partido.

Luis Díaz fue parte de una acción de gol de Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de Champions League Foto: Getty Images

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise... ¿pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió el entrenador español después de la ida, en la que perdió por lesión al lateral Achraf Hakimi, baja para la vuelta.

“No espero un partido muy diferente en Múnich, que es un estadio que nos trae buenos recuerdos”, apuntó, en alusión a que allí su equipo conquistó su primera y única Liga de Campeones al término de la pasada temporada, entonces goleando 5-0 al Inter de Milán en el último partido del torneo.

Lucho Díaz es un hombre de la total confianza de Vincent Kompany y los números del atacante de Barrancas esta temporada hablan por sí solos: ha estado implicado de manera directa (autor del gol o del pase del mismo) en 47 ocasiones, con un balance de 26 tantos y 21 asistencias.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

En la Champions suma este curso siete goles y ha dado cuatro asistencias.

En los momentos clave no se esconde y en una reciente semifinal, la de Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen, marcó un gol para la victoria de los muniqueses, después de que Kane, el gran líder ofensivo de su equipo (54 goles, entre todas las competiciones), hubiera adelantado a los suyos.

Un “Zizou” en potencia

Pero la temporada del Bayern Múnich no se explicaría sin un tercer hombre del ataque del equipo, Michael Olise, la revelación de esta campaña 2025-2026 en el Allianz Arena.

En su caso, el jugador nacido hace 24 años en Londres pero de nacionalidad francesa ha marcado 21 goles entre todos los torneos en los que el Bayern está en liza esta temporada, pero ha deslumbrado especialmente como asistente, con 31 pases de gol.

En la Liga de Campeones también ha asumido las responsabilidades con asombrosa madurez (5 goles, 7 asistencias).

Todo ello en un año de Mundial, al que tanto Luis Díaz como Olise, y por supuesto Harry Kane, quisieran llegar tras proclamarse por primera vez campeones de Europa, aunque para ello es imperativa una remontada ante el poderoso PSG de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

*Con información de AFP.