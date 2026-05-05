Harold Tejada al Ineos: el ciclista colombiano dio la cara por fichaje que retumba en Europa

Está por empezar el Giro de Italia 2026 con la represetación colombiana de Egan Bernal (Ineos Netcompany), el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team).

Estos son los colombianos que han hecho historia en el Giro de Italia, que empieza el 8 de mayo: no solo han sido Nairo y Egan

Aunque estos sean los nacionales que serán noticia en los próximos días, no se le puede perder la pista a Harold Tejada, del XDS Astana Team, a quien lo relacionan con el Ineos Grenadiers. Según la información que surgió hace unas semanas, el pedalista en mención es pretendido para ser fichado.

De acuerdo al periodista Daniel Benson, experto en materia de fichajes, todo está encaminado para la llegada de Harold Tejada al Netcompany Ineos a partir de enero de 2027.

La cruda confesión de Egan Bernal, a pocos días del Giro de Italia: bajó de la nube a Colombia

“En las últimas semanas, he mencionado que el Ineos Grenadiers busca reforzar su plantilla de escaladores, con al menos dos plazas por cubrir en esa posición. Información reciente indica que Harold Tejada está cerca de fichar por el equipo británico. Según fuentes, se está ultimando un contrato de tres años”, explicó.

Solo restarían detalles para que Tejada firme el contrato y quede ligado oficialmente a la escuadra británica, donde han pasado varios corredores colombianos como Iván Ramiro Sosa, Daniel Felipe Martínez y Sebastián Henao.

Actualmente el plantel de la poderosa escuadra del deporte pedal en Europa tiene a Egan Bernal y Brandon Rivera. Ahora se les sumaría el nacido en Pitalito, Huila, quien daría el salto a un gigante como Ineos luego de varios años destacándose.

Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026 Foto: AFP

Tejada da la cara por el fichaje

En una entrevista exclusiva de Harold con DIRECTV Sports, a este le consultaron sobre la posibilidad de ser presentado en los próximos meses con la escuadra de Reino Unido.

Sin evadir la respuesta, fue claro al precisar que todo va encaminado, pero faltarían la mitad de detalles para que se pueda confirmar: “Mi mánager es el que hace ese trabajo. Hay un 50% de posibilidades por ahora”.

Adicionalmente, Tejada afirma que en caso de cualquier negocio, este esperaría por alguna propuesta de renovación del equipo en el que actualmente se encuentra: “Hay más equipos, le estoy dando prioridad a mi equipo, XDS Astana Team”.

¿HAROLD TEJADÁ IRÁ A INEOS GRENADIERS? 🇨🇴😯



🚴‍♂️ El colombiano, EN EXCLUSIVA, se pronunció sobre una posible firma con el equipo británico.



🎙️ @castellanoscamilo en #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/iIjC8XaWmZ — DSPORTS (@DSports) May 5, 2026

Serán meses cruciales para el pedalista nacional, pero ya habría una fecha trazada para anunciar lo que le depara a su futuro: “Antes del Tour de Francia tendremos alguna decisión”.

Tejada parece ser acechado no solo por Ineos; otras marcas le quisieran firmar y él aguardará para saber lo que le marque su representante: “Si sale una noticia en estos meses, que lo anuncie cualquier equipo”.

“Han hablado y se encargarán de eso”, se refirió nuevamente sobre ser compañero en los próximos meses de Egan Bernal en Ineos.

Giro de Italia 2026: fechas, posiciones, recorridos y colombianos

Desde su perspectiva, a sus 27 años sería un momento ideal para moverse de conjunto, en busca de lograr cosechar más triunfos con una plantilla que sería más robusta: “Si se da la oportunidad, hacer un cambio sería muy bueno”.

Desde 2020 Tejada ha sido parte de Astana. Previo a eso se desempeñó en equipos colombianos como Orgullo Paisa (2016), EPM (2017-2018) y el Team Medellín (2019).