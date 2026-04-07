Así van los colombianos, Isaac Del Toro y Primoz Roglic en la general de la Vuelta al País Vasco tras la etapa 2

Pese al furor mexicano por Isaac Del Toro, el favorito Primoz Roglic y la sorpresa que podrían dar los colombianos, hay un nombre en común que comienza a ser tendencia en el ciclismo mundial por el show en la Vuelta al País Vasco. La revelación de Francia, Paul Seixas, se mete en las apuestas y promete pelea en España.

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Vencedor de la contrarreloj individual en la primera etapa, la joven promesa del ciclismo francés dio un golpe en la segunda salida este 7 de abril en la Vuelta al País Vasco, tras ganar en solitario con final en alto en Cuevas de Mendukilo. Isaac Del Toro ascendió en la clasificación general y Harold Tejada es el mejor colombiano de la prueba española.

Paul Seixas, corredor de 19 años del equipo Decathlon CMA CGM, refuerza así su maillot amarillo de líder de la clasificación general, tras esta segunda victoria de su carrera en una prueba de categoría World Tour.

Nairo Quintana (der.) dialoga con el mexicano Isaac del Toro, en una de las primeras carreras del año. Foto: Movistar Team

De adjudicarse la victoria final en el País Vasco, Paul Seixas se convertirá en el primer corredor francés en ganar una prueba por etapas desde Christophe Moreau, en 2007, en el Critérium du Dauphiné.

Así va la general de la Vuelta al País Vasco

En la clasificación general, Seixas supera al esloveno Primoz Roglic, a 1 minuto 59 segundos, y al alemán Florian Lipowitz, a 2 minutos y 8 segundos. El mexicano Isaac Del Toro es octavo a 2′44″. Harold Tejada es noveno a 2′48″.

El 'escarabajo' mostró su valentía en esta etapa de la París - Niza. Foto: AFP

En esta etapa de 164,1 kilómetros de recorrido, con salida en Pamplona y más de 3.300 kilómetros de desnivel acumulado, Paul Seixas atacó a seis kilómetros para la cima de la principal dificultad del día, San Miguel de Aralar, para dejar a más de un minuto a un grupo liderado por el danés Matias Skjelmose.

CORRE AL ATAQUE Y PARA GANAR. HA NACIDO PARA BRILLAR.



Paul Seixas se mueve en la subida a San Miguel de Aralar y puede dar un golpe definitivo a la general.#itzulia2026 pic.twitter.com/r8G1svhtMp — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026

Uno de los damnificados del día fue el escalador español Mikel Landa (Soudal Quick-Step), quien corre de local en el País Vasco y se fue al suelo en una bajada a cerca de diez kilómetros para meta. Aunque en las imágenes televisivas se le veía tendido sobre el asfalto, el corredor con dos terceros puestos en el Giro de Italia logró llegar a meta y terminar la etapa.

La tercera etapa, el miércoles 8 de abril, contará con 152,8 kilómetros de recorrido, con salida y meta en Basauri, en la periferia de Bilbao.

1. Paul Seixas (FRA/DCT) 4 h 28:47.

2. Primož Roglic (SLO/RBH) a 1:59.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 2:08.

4. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 2:14.

5. Ben Tulett (GBR/TVL) 2:27.

6. Alex Baudin (FRA/EFE) 2:31.

7. Ion Izagirre (ESP/COF) 2:36.

8. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 2:44.

9. Harold Tejada (COL/XAT) 2:48.

10. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 3:01.

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19. Sergio Higuita (Red Bull) 4:34.

56. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic) 11:22.