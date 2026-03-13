La jornada del viernes en la Tirreno-Adriático estuvo protagonizada por la fuga; un gran grupo partió pasado el primer tercio de la carrera, con el fin de llevarse el premio de hoy, y así fue: el danés Michael Valgren se llevó la etapa con una diferencia de apenas 11 segundos con el nuevo líder, Del Toro.

Fernando Gaviria tuvo que abandonar la Tirreno Adriático en plena etapa; esta es la razón

Por su parte, los colombianos tuvieron una jornada destacada, que les permitió escalar fuertemente en la general; sin embargo, uno de los nuestros tuvo que abandonar la carrera a falta de dos jornadas para el final.

Resumen etapa 5 Tirreno-Adriático

La etapa se disputó entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, con un recorrido de aproximadamente 184 kilómetros, un trazado que incluyó varios ascensos cortos pero exigentes en la parte final. Este trazado favoreció a la fuga, que finalmente logró poner a uno de los valientes en la victoria.

Michael Valgren, danés del Team EF Education - EasyPost ganó la etapa 5 de la Tirreno Adriático. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) Foto: Getty Images

Dicha fuga se produjo a falta de 120 km para llegar a la línea de meta, donde destacaba la figura del francés Julian Alaphilippe (quien aprovechó para sumar más de 10 puntos para la camiseta de la sprint) y del danés Michael Valgren, quienes estuvieron hasta los últimos compases de la etapa luchando por el primer puesto.

En el grupo de favoritos, varios ‘capos’ lanzaron ataques, como Primoz Roglic o Richard Carapaz; sin embargo, el cabecilla del UAE, Isaac del Toro, mantuvo la compostura, apuntó a recuperar la maglia azzurra y así lo hizo, ya que Giulio Pellizzari no pudo mantenerse a rueda durante los últimos kilómetros.

Del Toro lanzó un movimiento que le permitió distanciar a algunos de sus rivales directos en la general; el único que le aguantó el ritmo fue Matteo Jorgenson. Por esa razón, el último kilómetro fue agónico para el vencedor Valgren, quien estuvo mirando hacia atrás con frecuencia para comprobar la distancia.

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Finalmente, Valgren resistió. Con un esfuerzo final lleno de carácter, el veterano corredor danés cruzó la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 43 minutos y 33 segundos y en solitario, para firmar así una victoria muy emotiva, porque fue la primera en cinco años para el hombre del Education First.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 5 de la Tirreno Adriático?

Santiago Buitrago (posición 10 en la general) llegó décimo en la quinta etapa de la carrera, lo que le permitió recuperar su casilla en el top 10, que había perdido en la anterior etapa.

llegó décimo en la quinta etapa de la carrera, lo que le permitió recuperar su casilla en el top 10, que había perdido en la anterior etapa. Nairo Quintana (posición 21 en la general) tuvo un gran día, llegando en el puesto 14, a solo 52 segundos del danés, lo que le permitió subir 23 puestos, una escalada brutal en la general.

tuvo un gran día, llegando en el puesto 14, a solo 52 segundos del danés, lo que le permitió subir 23 puestos, una escalada brutal en la general. Brandon Rivera (posición 73 en la general) llegó a más de 14 minutos del vencedor del día, pero por la amplia cantidad de abandonos del día, logró subir muchos lugares en la tabla de tiempos acumulada.

llegó a más de 14 minutos del vencedor del día, pero por la amplia cantidad de abandonos del día, logró subir muchos lugares en la tabla de tiempos acumulada. Fernando Gaviria (fuera de la carrera) tuvo que abandonar por un problema físico en el kilómetro 30 de la etapa.

Perfil etapa 6 de la Tirreno-Adriático

Así será el recorrido de la Tirreno Adriático 2026 en su sexta etapa. Foto: Ciclo21

Será una etapa muy exigente y de constante ascenso con numerosas subidas, incluyendo la de Sassotetto (Valico di Santa Maria Maddalena) aproximadamente a mitad del recorrido. La carrera llega a Camerino ascendiendo desde la zona este del pueblo para acceder a un circuito final de 18,6 km, que se recorrerá dos veces. El final será apasionante, ya que la meta se encuentra en la cima del segundo ascenso.