Ciclismo

Harold Tejada no se amilanó y ganó en París-Niza: ataque fulminante que celebra Colombia en la etapa 6

Después de una jornada de recuperación, el colombiano le apostó al triunfo del día en el trazado entre Barbentane y Apt.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de marzo de 2026, 11:01 a. m.
Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026
Harold Tejada, del XDS Astana, quien ganó la etapa 6 de la París-Niza en 2026 Foto: AFP

Con una sonrisa de oreja a oreja se le vio cruzar la meta al colombiano, Harold Tejada (XDS Astana Team), luego de lo que fue su triunfo en solitario en la etapa 6 de la París-Niza.

En Apt, donde terminó el trazado de 179.3 km, el cafetero pudo alzar los brazos y dar una alegría máxima al país.

Harold Tejada cruzó la meta de la etapa 5 en París-Niza como tercero
Harold Tejada ya habría cruzado la etapa 5 en París-Niza como tercero Foto: Getty Images

Como un triunfo de “mucha paciencia y perseverancia” describió Tejada lo hecho en suelo galo ante favoritos como Jonas Vingegaard.

“Gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo y a mis compañeros. Ganar a Jonas [Vingegaard], a Dani [Felipe Martínez], que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho. Pregunté por la radio, me dijeron que gané y me dio tiempo a alzar los brazos”, describió el de 28 años de su más reciente triunfo.

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Así fue el gran triunfo de Tejada en Francia

El escalador colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso este viernes en la 6ª etapa de la París-Niza, con un contraataque a falta de cinco km para la meta situada en la localidad de Apt (sudeste de Francia).

Es solo la segunda victoria como profesional de Tejada, de 28 años, después de una etapa en la Vuelta a Colombia en 2024.

Tejada ganó con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon, que encabezó el grupo principal de velocistas.

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En la clasificación general no hay cambios significativos, con el danés Jonas Vingegaard como líder con una ventaja de 3 minutos 22 segundos sobre otro colombiano, Daniel Martínez, cuando quedan sólo dos jornadas para esta tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

Las dos etapas que quedan corren el riesgo de disputarse de nuevo con malas condiciones meteorológicas.

La etapa reina del sábado, con final en el alto del Auron, a más de 1.600 m de altitud, podría incluso ver su recorrido alterado, ya que hay previsión de fuertes nevadas en esta estación de esquí de los Alpes Marítimos.

Daniel Martínez y Jonas Vingegaard libraron batalla en la etapa 4 de la París-Niza 2026
Daniel Martínez intentará darle la pelea a Jonas Vingegaard en las últimas jornadas de montaña. Foto: AFP

Etapa 6, clasificación con Tejada arriba

1. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - 3:54:38

2. Dorian Godon (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:06

3. Lewis Askey (GBR/NSN Cycling) a 0:06

4. Bryan Coquard (FRA/Cofidis) a 0:06

5. Matteo Trentin (ITA/Tudor Pro Cycling) a 0:06

6. Laurence Pithie (NZL/Red Bull-Bora) a 0:06

7. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:06

8. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 0:06

9. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:06

10. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 0:06

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Clasificación general de la París-Niza 2026

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 21:16:50

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 5:50

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 6:09

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15 7. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) a 9:02

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 10:06

9. Alex Baudin (FRA/EF Education-EasyPost) a 10:16

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 11:27

*Con información de AFP.