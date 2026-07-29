El castigo que podría tener la Selección Colombia si no apoya a la FIFA e Infantino con el plan de expansión privada

La FIFA dio una inesperada sorpresa tras anunciar su ambiciosa voluntad de crear una empresa filial para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversionistas privados, bajo la promesa de obtener ganancias de hasta 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol. Esta propuesta ya tiene serias repercusiones y a Colombia le tocaría intervenir con una votación.

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Y es que la propuesta no ha caído bien en varias regiones del planeta y las voces de rechazo no se han hecho esperar, comenzando desde la UEFA y pasando por la Concacaf y la Confederación Asiática. La entidad que regula el fútbol mundial tuvo que enviar una carta a más de 200 asociaciones miembro para saber con qué respaldos contar.

“La administración de la FIFA está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales, que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias, junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)”, precisa el comunicado que tomó por sorpresa a más de uno.

Infantino coloca sus ojos en cuáles son sus apoyos y quiénes definitivamente no están de acuerdo con esta iniciativa, los que sufrirían un castigo por la negativa. Al ver el descontento que causó la iniciativa, ‘Telegraph’ dice que la FIFA envió ese escrito a las 211 asociaciones miembro, allí se dan instrucciones, plazos y las consecuencias que traería si el voto es a favor o en contra de la propuesta.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Getty Images

La táctica de presión de la FIFA buscaría obtener mayorías necesarias para implementar este plan desde el 1 de enero de 2027. Se cree que la Conmebol, liderada por Alejandro Domínguez, sí apoyaría esta propuesta comercial en bloque, tal como ya había sucedido al momento de dictar veredicto por el Mundial de 2030 con 64 selecciones.

¿Colombia sería castigada por la FIFA?

La Federación Colombiana de Fútbol no quedaría exenta de la situación por ser asociación miembro y, si se ve en contra de la creación de la filial privada, podría verse castigada por parte de la FIFA.

Según la prensa europea, las federaciones que voten negativo verían hasta un 75 % de reducción en los giros que la FIFA hace directamente para su sostenimiento.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

Por otra parte, si se apoya la propuesta de la FIFA, la Federación Colombiana de Fútbol tendría incentivos económicos de hasta 4 millones de dólares, siempre y cuando el valor prometido a la Conmebol sea repartido en los países afiliados. Fuentes consultadas por The Times dicen que esta maniobra al votar positivo no es más que un “simple soborno”.