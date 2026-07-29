Gianni Infantino cada vez más revolucionario: ambicioso plan para vender parte del Mundial a inversionistas privados

Apenas terminado el Mundial 2026, la Fifa sorprendió al planeta tras anunciar su voluntad de crear una empresa filial para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversionistas privados, bajo la promesa de obtener ganancias de hasta 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol. Esto no ha sido bien visto en varias regiones que, incluso, apoyan la reelección de Gianni Infantino.

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“La administración de la Fifa está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales, que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias, junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la Fifa Forward Enterprise (FFE)”, precisa el comunicado de la Fifa que tomó por sorpresa a más de uno.

En ese mismo comunicado, la Fifa dice que invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias en la entidad para desarrollar diferentes torneos mundiales, eso sí, sin perder el control ni la autoridad. Los planes de Gianni Infantino de asociarse más oficialmente con agentes privados no han gustado a la UEFA, su principal opositora.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Getty Images

“La Fifa mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración”, precisa el texto, así como “la autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

Cabe recordar que la asociación que regula el fútbol en el mundo es una entidad sin ánimo de lucro. La Fifa conserva una parte de sus ingresos, en particular para organizar sus competiciones y remunerar a sus empleados, entre ellos el presidente, Gianni Infantino. Destina el resto a programas de desarrollo, que, según explica, se verán potenciados gracias a la creación de esta FFE.

Ambicioso plan de Infantino que abre la polémica

La FFE obtendría 4.2 mil millones de dólares en este mismo 2026, y “todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol”, asegura la Fifa, que promete a sus miembros repercusiones económicas a través de un nuevo mecanismo de financiación, el Fifa Fast Forward Programme (FFFP).

Al integrar todos los programas de financiación ya existentes, la Fifa espera reunir una partida superior a 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para financiar el desarrollo del fútbol.

En su estado actual, la Fifa tenía previsto distribuir alrededor de 2.700 millones de dólares a sus federaciones miembro durante el periodo 2027-2030.

Donald Trump y Gianni Infantino. (AP Photo/Frank Franklin II) Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Este anuncio de la Fifa se inscribe en la línea de la voluntad de Infantino de “liberar el potencial comercial” de la Fifa, tal como declaró en vísperas de la apertura de un Mundial en Norteamérica, con un formato de 48 equipos (frente a 32 anteriormente) y 104 partidos.

Para llevar a cabo este proyecto, que todavía tiene que ser aprobado por el Consejo de la FIFA, la entidad explica que está trabajando con el banco de inversión J. P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, cercano a Donald Trump, ambas entidades con sede en Estados Unidos.

La nueva apuesta de Infantino dentro de su revolución ya fue anunciada y tomó por sorpresa a muchos. Serán meses decisivos para definir si realmente hay común acuerdo entre las federaciones y si estas acceden a la filial privada, que, al parecer, ya tiene toda su infraestructura montada. Gianni también se la juega de cara a su reelección en 2027.