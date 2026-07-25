El alcalde de Nueva York reaviva la polémica al pedir el arresto de Benjamin Netanyahu y otras seis noticias del mundo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, desató una nueva controversia política tras pedir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sea arrestado si visita la ciudad, en referencia a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, a comienzos de esta semana, el mandatario local aclaró que su administración no tiene facultades legales para ejecutar esa orden y aseguró que esa responsabilidad corresponde al Gobierno federal. “Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El Gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y los llamó a que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, afirmó.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, vuelve a pedir el arresto de Benjamín Netanyahu en su visita a EE. UU.

Las declaraciones se dieron ante la prevista visita de Netanyahu a Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La posibilidad de ese viaje reavivó el debate sobre el alcance de las órdenes emitidas por la CPI y la posición de Estados Unidos frente al tribunal, del que no forma parte.

La Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu al considerar que existían motivos razonables para creer que es responsable de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Israel rechaza esas acusaciones y sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre el caso. Las declaraciones del alcalde provocaron una rápida respuesta del presidente Donald Trump, quien aseguró que Netanyahu no será detenido durante una eventual visita a Estados Unidos.

FRASE

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: AP Photo/Bruna Prado

“No vamos a quedarnos llorando”

Fue lo que dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a varios productos brasileños. El mandatario aseguró que buscará nuevos mercados para compensar el impacto de la medida, que golpeará a sectores como maquinaria, calzado, madera y plásticos.

CIFRA

Los terremotos dejaron daños millonarios en viviendas, infraestructura y edificios públicos, según el Banco Mundial. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

19.500

Millones de dólares es la estimación del Banco Mundial sobre el costo de los daños provocados por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela. Las viviendas concentraron casi la mitad de las pérdidas, con 9.300 millones, seguidas por los edificios no residenciales, con 5.000 millones, y la infraestructura, que registró daños por 5.200 millones de dólares.

FOTO

Miles de personas salieron a las calles en India para exigir cambios en el sistema de exámenes y la renuncia del ministro de Educación. Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool

‘Las Cucarachas’

India vivió varias jornadas de movilizaciones a lo largo de la semana, encabezadas por el creciente movimiento de ‘las Cucarachas’, que exige una reforma al sistema de exámenes escolares y la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Según la policía, las protestas dejaron 60 civiles y 118 agentes heridos.

Europa

España concentra la mayor devastación por los incendios forestales que afectan al sur de Europa. Foto: Manon Cruz/Reuters Pool via AP

Verano infernal

Las altas temperaturas y los fuertes vientos mantienen fuera de control varios incendios forestales que avanzan por el sur de Europa y han obligado a evacuar a miles de personas.

Los incendios arrasan el sur de Europa y fuerzan evacuaciones masivas

Según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), 2026 ya es el segundo año con mayor superficie quemada en la Unión Europea a esta altura del calendario desde que comenzaron los registros, hace dos décadas.

Hasta ahora se han reportado numerosos focos en Francia, Italia y España. Este último es el país más golpeado, con cerca de 37.000 hectáreas consumidas y 13 fallecidos, las únicas víctimas mortales registradas.

Reino Unido

Andy Burnham, nuevo Primer Ministro de Reino Unido. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Séptimo intento

Reino Unido tiene un nuevo primer ministro tras la renuncia de Keir Starmer. El cargo quedó en manos de Andy Burnham, político laborista de 56 años, quien asumió oficialmente el lunes como jefe del Gobierno británico.

Antes de instalarse en la residencia oficial del número 10 de Downing Street, Burnham aseguró que cuenta con un “plan a diez años” para enderezar el rumbo del país y afirmó que Reino Unido debe “recuperar su estabilidad”.

Reino Unido cambia de primer ministro: Andy Burnham asume el cargo tras la salida de Keir Starmer

Con su llegada al poder, se convierte en el séptimo primer ministro en ocupar el cargo durante la última década, reflejo de la inestabilidad política que ha marcado al país en los últimos años.

Geopolítica

Donald J. Trump y Gianni Infantino. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

De la Fifa a la Onu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando una posible candidatura de Gianni Infantino, actual presidente de la Fifa, para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, según informó The New York Post.

De acuerdo con el diario, el mandatario considera que el dirigente deportivo tiene la capacidad de construir amplios consensos y cuenta con un reconocimiento internacional que lo diferencia de los demás aspirantes al cargo. La elección del sucesor del actual secretario general está prevista para noviembre y, aunque el proceso aún no comienza formalmente, la eventual promoción de Infantino por parte de Trump ya genera expectativa sobre el rumbo que podría tomar la contienda.