Cae el Diablo, el narcotraficante más buscado de Costa Rica, tras un violento operativo

La policía de Costa Rica capturó este viernes, 24 de julio, a Alejandro Arias Monge, alias el Diablo, considerado el narcotraficante más buscado del país y solicitado en extradición por Estados Unidos. El operativo dejó un presunto integrante de su organización muerto y cinco agentes heridos, informaron las autoridades.

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Los cuerpos de seguridad localizaron al capo durante la madrugada en la localidad de Río Frío, en la provincia de Heredia, unos 90 kilómetros al noreste de San José. Washington ofrecía una recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera dar con su paradero.

Tras conocerse la captura, Estados Unidos felicitó a las autoridades costarricenses y recordó que Arias Monge encabezaba una de las organizaciones criminales más violentas de la región.

“Era el líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica”, señaló la embajada estadounidense en San José en un comunicado. La representación diplomática recordó además que enfrenta cargos por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses también lo reclaman por presuntamente conspirar para transportar cocaína desde Colombia hacia territorio norteamericano.

El arresto ocurrió en un predio rural donde, según el reporte oficial, se registró un intenso intercambio de disparos que se prolongó durante cerca de una hora. Durante el enfrentamiento murió Roney Ríos, señalado como integrante del grupo criminal, mientras que cinco policías sufrieron heridas.

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Los agentes también detuvieron a Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, a quien las autoridades vinculan con varios homicidios.

Arias Monge “le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país”, afirmó Michael Soto, director encargado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al entregar un balance del operativo.

Los investigadores sospechan que el narcotraficante permaneció oculto durante un tiempo en Nicaragua. Permanecía prófugo desde hacía una década, luego de escapar antes de enfrentar un juicio por asesinato.

Durante la operación, las autoridades decomisaron fusiles, pistolas y varios drones que, según el informe oficial, la organización utilizaba para vigilar los movimientos policiales alrededor del lugar donde se escondía alias el Diablo.

La captura se produce en un contexto de creciente violencia ligada al narcotráfico en Costa Rica, un país que en los últimos años ha dejado de figurar como el más seguro de Centroamérica. En 2025 registró una tasa de 16,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de su historia reciente.

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*Con información de AFP.