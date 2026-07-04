Científicos encuentran en profundidades del Pacífico un extraño tiburón fantasma nunca antes visto en Centroamérica

Científicos costarricenses reportaron haber descubierto en aguas del Pacífico lo que creen es una nueva especie de tiburón fantasma, con un hocico más corto y cuerpo más oscuro.

Hasta la fecha había registradas tres especies de tiburón fantasma -en realidad peces emparentados con esos escualos- en Sudáfrica, Taiwán, Australia, Japón y en el océano Atlántico, entre Groenlandia y Brasil.

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Los científicos hicieron este hallazgo en las cercanías de Cabo Blanco y la Isla del Caño, en el Pacífico costarricense, con características distintas a las de los ejemplares conocidos.

“Es la única especie (de pez fantasma) que se conoce para la costa de Centroamérica”, dijo Arturo Angulo Sibaja, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.

La nueva especie tiene el hocico “más corto”, un “patrón de coloración más oscura” y la espina de la aleta dorsal “mucho más larga”, detalló el experto.

Los análisis genéticos indican que “los organismos de Costa Rica no tienen ningún contacto en términos reproductivos” con las especies conocidas hasta ahora, añadió.

Sin embargo, se parecen a unos individuos que fueron divisados en Perú, por lo que se requieren análisis comparativos adicionales para saber si se trata de la misma especie.

La posible nueva especie presenta rasgos únicos que la diferencian de los tiburones fantasma conocidos. Foto: AFP

“Existen ejemplares o capturas cerca de Perú y Chile que se asemejan mucho a la especie (de Costa Rica)”, aunque hay que esperar a que los científicos comparen los ejemplares para poder llegar a esa conclusión, dijo Angulo.

“Muy posiblemente esta cuarta especie tenga una distribución más amplia en la costa (del Pacífico) de Centroamérica y Sudamérica”, señaló.

Los tiburones fantasma, también conocidos como peces espectro, peces rata o peces conejo por la forma singular de su cabeza, no son tiburones, sino que forman parte de un grupo de peces cartilaginosos llamado Rhinochimaera.

Científicos costarricenses descubrieron en el Pacífico una especie de tiburón fantasma que podría ser completamente nueva para la ciencia. Foto: AFP

Aunque están emparentados con los tiburones, estos animales se separaron genéticamente de sus parientes hace casi 400 millones de años.

“Son grupos diferentes en términos evolutivos, pero que comparten ciertas características. A efectos prácticos comparar una Rhinochimaera con un tiburón sería lo mismo que comparar un ave con un mamífero”, afirmó Angulo.

*Con información de AFP.