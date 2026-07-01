Hallazgo científico: descubren un nuevo espécimen animal; así lucen los esquivos “dragones Karst de Laos”

En las profundidades de la provincia de Khammouan, en el centro de Laos, un equipo internacional de científicos ha revelado al mundo una criatura que parece haber salido de una leyenda antigua. Se trata del Laodracon carsticola, un reptil apodado el “Dragón de Karst de Laos”, que ha logrado permanecer oculto durante siglos entre las afiladas agujas de piedra caliza. “Recomendamos el nombre ‘Laos Karst Dragons’ como nombre común del nuevo género en inglés”, señalan los investigadores.

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Un camuflaje perfecto entre rocas milenarias

A diferencia de otros lagartos, este nuevo espécimen presenta un aspecto visual impactante: su cuerpo es de un color negro intenso con manchas y bandas blancas irregulares, lo que le permite mimetizarse perfectamente con las sombras y las luces de su entorno rocoso. Esta estrategia, conocida como coloración disruptiva, lo vuelve prácticamente invisible para los depredadores —y para los humanos— mientras descansa sobre las rocas.

Un detalle que dejó asombrados a los expertos es la anatomía de su cola. Según describe el estudio publicado en la revista Zoological Research:

“Morfológicamente, el nuevo género se distingue de todos los demás géneros de Draconinae por poseer una base caudal notablemente hinchada con escamas agrandadas en sus superficies dorsal y ventral”.

Así son las características físicas que sorprendieron a los investigadores. Foto: Nathanaël Maury

Esta característica física es única y no se encuentra en ninguno de sus parientes cercanos en Asia.

El misterioso mundo del “Karst”

El término karst se refiere a paisajes formados por la erosión de rocas sedimentarias como la piedra caliza, que con el tiempo crean torres, cuevas y pináculos irregulares. Estos lugares funcionan como verdaderos refugios naturales. El informe destaca la importancia de este ecosistema:

“Nuestro trabajo aporta más evidencia de que las regiones calizas de Indochina representan singulares ‘arcas de biodiversidad’ y albergan numerosos linajes relictos”.

Cuando los científicos hablan de “linajes relictos”, se refieren a grupos de animales que son sobrevivientes de épocas muy antiguas y que han quedado aislados en estos hábitats específicos mientras sus parientes en otras zonas desaparecieron.

La vida en las alturas: un acróbata de las rocas

El Laodracon carsticola no es un lagarto común que camina por el suelo. Se ha especializado en vivir a grandes alturas, siendo observado principalmente en las cimas de pináculos de piedra caliza, a menudo entre 30 y 70 metros sobre el nivel del suelo.

El nuevo reptil pasa el día cazando hormigas entre las grietas de las rocas Foto: Kai Wang (A) y Nathanaël Maury (B)

Es un animal diurno, lo que significa que está activo durante el día, especialmente a media mañana y al final de la tarde. Se cree que su dieta principal consiste en hormigas, las cuales son abundantes en las grietas de las rocas donde habita. Su descubrimiento fue posible en parte gracias a la construcción de pasarelas turísticas en la zona de “The Rock Viewpoint”, lo que permitió a los investigadores acceder a estos terrenos casi imposibles de escalar de otra manera.

Un tesoro natural en peligro

A pesar de la emoción del hallazgo, el futuro de este “dragón” es incierto. Actualmente, solo se conocen dos ejemplares adultos, ambos machos, localizados en una franja muy estrecha de terreno.

La mayor amenaza para este nuevo género de lagarto es la actividad humana. Apenas a 8 kilómetros de donde fue encontrado, existe una cantera de extracción de piedra caliza para la producción de cemento.

Los investigadores advierten que es urgente proteger estos macizos kársticos, ya que podrían albergar muchas otras especies desconocidas que corren el riesgo de extinguirse antes de ser descubiertas. Por ahora, los científicos han sugerido clasificar su estado de conservación como “Datos Insuficientes”, a la espera de nuevos estudios que determinen cuántos de estos dragones quedan realmente en la naturaleza.