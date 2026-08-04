Sorpresivo descubrimiento de “Luffy”: científicos hallan una nueva especie de escarabajo

La ciencia y la cultura popular anime se han entrelazado de una manera inesperada tras el reciente hallazgo de un nuevo grupo de insectos. Un equipo de investigadores ha identificado un género de escarabajos cuyas características físicas son tan particulares que decidieron bautizarlo en honor a Monkey D. Luffy, el protagonista del famoso manga y anime One Piece.

Descubrimiento de nueva especie genera impacto en Cuba y en la comunidad científica

Un tributo al mundo del manga

El motivo detrás de este nombre no es solo una ocurrencia divertida, sino que responde a la fisonomía de estos animales. Al igual que el personaje de ficción posee un cuerpo de goma que le permite estirar sus extremidades, estos escarabajos presentan partes del cuerpo inusualmente largas y delgadas.

Específicamente, en la investigación documentada en la revista ZooKeys, los científicos notaron que sus mandíbulas (las piezas bucales que usan para sujetar comida), sus antenas y sus palpos maxilares (pequeños apéndices cerca de la boca) tienen proporciones tan estiradas que evocan de inmediato las habilidades elásticas del héroe de la serie.

Dos hallazgos en territorio asiático

Hasta el momento, se han clasificado dos especies distintas dentro de este nuevo grupo.

Los científicos identificaron dos especies con nombres inspirados en el universo de One Piece. Foto: Ilustración: ONE PIECE (serie de TV) Toei Animation. Fotografía del escarabajo: Hu & Solodovnikov, 2026.

La primera, denominada Luffy schillhammeri, fue localizada en los bosques de hojas anchas de la provincia de Yunnan, en China. El nombre de esta especie rinde homenaje al Dr. Harald Schillhammer, un experto del Museo de Historia Natural de Viena.

La segunda especie es el Luffy nika, descubierto en el norte de Laos. Este nombre es una referencia directa a una transformación especial del personaje llamada “Gear 5” o “Nika”. Lo curioso es que este insecto posee bandas de pelo blanco en su cuerpo que recordaron a los investigadores la apariencia blanca y envuelta en humo que adquiere Luffy en dicho estado.

Una pieza clave en el árbol de la vida

Más allá de la anécdota del nombre, este descubrimiento tiene un peso científico considerable. Los investigadores Fang-Shuo Hu y Alexey Solodovnikov, quienes lideraron el estudio, explicaron que estos escarabajos ayudan a entender mejor cómo han evolucionado estos insectos a lo largo del tiempo.

Según los expertos, el género Luffy ocupa una posición intermedia que antes no estaba clara en la clasificación familiar de estos escarabajos.

Más allá del nombre (Monkey D. Luffy), el descubrimiento aporta información clave para la taxonomía. Foto: Toei Animation

En su estudio publicado en la revista ZooKeys, los investigadores señalaron lo siguiente: “Este género exhibe una combinación única de caracteres intermedios entre el linaje Eucibdelus y otros miembros del grupo Ocypus”. Esta posición inusual ayuda a completar vacíos importantes en el sistema que los científicos usan para organizar y entender la biodiversidad.

Acercando la ciencia a las nuevas generaciones

El equipo de investigación tiene la esperanza de que vincular un descubrimiento serio con un icono de la cultura pop sirva para despertar el interés público. Su objetivo es demostrar que la taxonomía —la ciencia que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos— puede ser una disciplina creativa y aventurera. Con esta iniciativa, buscan motivar a más jóvenes a explorar el mundo de la naturaleza y la importancia de proteger la variedad de especies que habitan nuestro planeta.