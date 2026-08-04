Banco Mundial sorprendió con el llamado urgente sobre la inteligencia artificial: esto recomienda

La inteligencia artificial (IA) puede convertirse en una herramienta clave para acelerar el desarrollo de los países de ingresos bajos y medios. Esa fue la principal conclusión del más reciente Informe sobre Desarrollo Mundial, en el que el Banco Mundial instó a estas naciones a adoptar esta tecnología para fortalecer su gobernanza y mejorar servicios como salud, educación, justicia y agricultura.

¿Vale la pena un electrodoméstico con inteligencia artificial? Así funciona esta tecnología en el hogar

La recomendación del Banco Mundial

Durante la presentación del informe, Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial, aseguró que la IA representa una oportunidad que los países en desarrollo no deberían desaprovechar.

“La IA ha lanzado un salvavidas a las economías en desarrollo, y deberían aprovecharlo”, dijo Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial.

La IA podría transformar servicios esenciales, según el más reciente informe del Banco Mundial. Foto: Getty Images

Además, destacó que no es indispensable contar con grandes infraestructuras tecnológicas para beneficiarse de estas herramientas.

“No necesitan grandes modelos ni grandes centros de datos para cosechar sus beneficios”, añadió.

El organismo considera que la IA puede ampliar el acceso a servicios médicos, educativos, jurídicos y agrícolas para millones de personas.

Los beneficios y los riesgos de la IA

El Banco Mundial recordó que muchas economías atraviesan uno de sus periodos de crecimiento más débiles en décadas, por lo que la inteligencia artificial podría marcar una diferencia.

“La IA podría aumentar significativamente ese desempeño antes de finales de la década (...), al tiempo que ofrece beneficios tangibles a la población”.

El informe también expone ejemplos como el aumento de pruebas de detección de diabetes en Bangladés y la reducción de costos para agricultores de la India mediante pronósticos meteorológicos avanzados.

La organización advirtió que la inteligencia artificial también plantea riesgos sociales y económicos. Foto: Getty Images

Sin embargo, la organización advirtió que esta tecnología también implica desafíos.

“la IA podría ampliar las brechas entre países, aumentar la desigualdad dentro de ellos, concentrar el poder de mercado, debilitar la confianza en las instituciones públicas y crear nuevos riesgos para la seguridad, los derechos y la cohesión social”.

Finalmente, el Banco Mundial señaló que el informe fue elaborado con apoyo de herramientas de IA desarrolladas por OpenAI, DeepSeek, Google y Anthropic.

*Con información de AFP.