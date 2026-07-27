Cada año, las economías del mundo son evaluadas mediante distintos indicadores. Uno de los más conocidos es el producto interno bruto (PIB), que mide el valor total de los bienes y servicios producidos por un país durante un periodo determinado.

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Sin embargo, este indicador ofrece una visión general del tamaño de la economía, mas no refleja necesariamente el nivel de ingresos de sus habitantes.

Por ello, el Grupo Banco Mundial elabora anualmente una clasificación de los países según su ingreso nacional bruto (INB) per cápita, un indicador que estima el ingreso promedio anual de los ciudadanos.

Para hacer comparables las economías, el organismo utiliza el denominado método Atlas, que reduce el efecto de las fluctuaciones cambiarias entre países. Con base en esta medición, las economías se agrupan en cuatro categorías: ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto.

La actualización anual del Banco Mundial ubica a las economías en cuatro categorías de ingresos. Foto: NurPhoto via AFP

Esta clasificación permite comparar el nivel de ingresos entre países y sirve como una herramienta para orientar decisiones sobre financiamiento y cooperación internacional.

En particular, el Banco Mundial y otras instituciones financieras la utilizan para determinar las condiciones bajo las cuales un país puede acceder a préstamos y otros mecanismos de apoyo.

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En términos generales, los países con menores ingresos suelen ser elegibles para recibir financiamiento en condiciones más favorables, mientras que aquellos con mayores ingresos acceden a créditos en condiciones de mercado o dejan de ser candidatos para ciertos programas de asistencia.

En la actualización más reciente de esta clasificación, América Latina cuenta con países distribuidos en tres de las cuatro categorías establecidas por el Banco Mundial. En el grupo de ingreso alto, conformado por los países cuyo INB per cápita supera los 14.375 dólares anuales, se encuentran:

Costa Rica

Panamá

Guyana

Chile

Uruguay

El ingreso per cápita es el indicador que utiliza el Banco Mundial para elaborar esta clasificación. Foto: Adobe Stock

La mayor parte de la región se ubica en la categoría de ingreso mediano alto, que comprende a las economías con un INB per cápita de entre 4.636 y 14.375 dólares. En este grupo figuran:

México

Guatemala

Surinam

Colombia

Ecuador

Brasil

Perú

El Salvador

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Finalmente, los países latinoamericanos clasificados como ingreso mediano bajo, con un INB per cápita de entre 1.176 y 4.635 dólares, son:

Venezuela

Bolivia

Nicaragua

Honduras

Ningún país de América Latina aparece actualmente en la categoría de ingreso bajo, la cual corresponde a economías con un INB per cápita inferior a 1.175 dólares. La clasificación se actualiza cada año, por lo que un país puede ascender o descender de categoría en función de la evolución de sus ingresos y de los umbrales fijados por el Banco Mundial.