Este es el ranking de ciudades con mejor calidad de vida en 2026, según índice de habitabilidad

Elegir una ciudad para vivir implica analizar mucho más que el costo de una vivienda. Antes de tomar la decisión de mudarse, las personas suelen evaluar aspectos como el costo de vida, las oportunidades laborales, la seguridad, el acceso a servicios de salud, la calidad de la educación, el transporte público, el clima y, en general, la calidad de vida que ofrece cada destino.

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Para facilitar esa comparación, existen diferentes estudios internacionales que reúnen estos factores en un solo indicador.

Uno de los más reconocidos es el Índice Global de Habitabilidad, que publica cada año The Economist Intelligence Unit (EIU) y que busca medir qué tan favorable es una ciudad para vivir.

El informe clasifica las condiciones de vida de 173 ciudades de todo el mundo a partir de cinco grandes categorías: estabilidad, atención médica, cultura y medioambiente, educación e infraestructura.

El estudio evaluó 173 ciudades con base en indicadores como estabilidad, salud, educación, infraestructura y calidad del entorno. Foto: Getty Images

Cada una recibe una calificación de 0 a 100 y, con base en el promedio de estos indicadores, se obtiene la puntuación final de cada metrópoli.

En la edición más reciente del ranking, el promedio global se mantuvo en 76,1 puntos, el mismo registrado el año anterior.

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En la edición de 2026, Copenhague (Dinamarca) fue reconocida como la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo al obtener una puntuación de 98 sobre 100.

La capital danesa alcanzó la calificación máxima en tres de las cinco categorías evaluadas: estabilidad, educación e infraestructura, consolidándose como el mejor lugar para vivir según el estudio.

Copenhague encabezó el Índice Global de Habitabilidad 2026 como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Foto: Getty Images

El segundo lugar fue para Viena (Austria), con 97 puntos. La capital austríaca destacó especialmente por la calidad de su sistema de salud, en el que obtuvo la máxima puntuación, además de registrar un alto desempeño en el resto de los indicadores.

El podio lo completó Melbourne (Australia), también con 97 puntos, gracias a sus sobresalientes resultados en aspectos como educación, atención médica e infraestructura, que la mantienen entre las ciudades con mejores condiciones de vida del mundo.

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El resto del top 10 lo integran Sídney (Australia), con 97 puntos; Zúrich (Suiza), con 96; Ginebra (Suiza), también con 96; Osaka (Japón), con 96; Adelaida (Australia), con 96; Vancouver (Canadá), con 96; y Tokio (Japón), igualmente con 96 puntos.

La clasificación evidencia el predominio de ciudades de Europa, Oceanía y Asia, regiones que destacan por sus altos estándares en servicios públicos, estabilidad e infraestructura.