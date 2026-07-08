Agente de inmigración mató a un ciudadano mexicano en Texas: Departamento de Seguridad de EE. UU. se pronunció

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) reportó un incidente en el estado de Texas donde un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra un ciudadano de nacionalidad mexicana.

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Los hechos ocurrieron en la ciudad de Houston durante un procedimiento de revisión vehicular en horas de la mañana del pasado martes 7 de julio. La víctima fue trasladada a un centro médico asistencial de la zona, donde el personal de turno confirmó su deceso.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por el DHS a través de sus canales de comunicación oficiales, los funcionarios intentaron realizar la detención del automóvil conducido por Lorenzo Salgado.

La entidad gubernamental manifestó que el conductor intentó “evadir el arresto civil embistiendo un vehículo oficial y utilizando su propio automóvil en dirección a uno de los empleados”. El comunicado describe que el oficial accionó su arma de dotación bajo el argumento de la defensa propia.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.… https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

Declaraciones de los familiares y solicitudes de veeduría política

Frente a la versión entregada por las autoridades migratorias, los familiares de la víctima publicaron declaraciones en redes sociales para exigir el esclarecimiento de los hechos y describir los antecedentes del ciudadano.

Ronaldo Salgado, hijo del fallecido, declaró: “Mi padre vivió en este país durante casi 35 años, trabajaba en el sector de la construcción para sostener a nuestra familia y se encontraba tramitando su permiso de residencia legal”. El allegado detalló que el ciudadano se dirigía a sus labores habituales.

El hombre murió a causa de los disparos recibidos. Foto: Getty Images

La representación política de la zona electoral de Houston también se pronunció de manera formal ante las instancias administrativas encargadas del caso.

La congresista por Texas, Sylvia García, afirmó: “Pese a que la agencia de inmigración entregó una versión preliminar, es indispensable que se efectúe una auditoría independiente y profunda sobre el uso de la fuerza letal”. La legisladora solicitó que los videos de las cámaras corporales de los agentes sean integrados a las carpetas judiciales.

Antecedentes de uso de la fuerza en procedimientos migratorios

Los registros de la prensa local sitúan este acontecimiento como el primer incidente con consecuencias fatales que involucra a cuerpos de seguridad federales desde las acciones operativas registradas en el mes de enero en Mineápolis.

La policía detiene a un hombre durante una protesta en Paramount, California, el sábado 7 de junio de 2025, tras operativos de las autoridades federales de inmigración. (Foto AP/Eric Thayer) Foto: AP

Las bases de datos fiscales detallan procedimientos similares reportados durante el último año en ciudades como Chicago, donde investigaciones previas vincularon el uso de armas de fuego contra ciudadanos extranjeros. En dichos procesos, las defensas técnicas lograron el retiro de los cargos criminales.

Un informe de monitoreo publicado por el diario The Washington Post documentó que los oficiales asignados a las divisiones de fronteras y aduanas han utilizado sus armas de fuego en 16 oportunidades durante el periodo de vigilancia actual.

Los analistas judiciales señalan que la fijación de las políticas de control fronterizo del gobierno federal mantiene bajo revisión los protocolos de detención vial. Las oficinas consulares de México iniciaron el acompañamiento jurídico a los parientes de Salgado.

*Con información de AFP.