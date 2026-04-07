Nuevo tiroteo en EE. UU. con agentes de ICE: ¿por qué este caso no sería tan polémico como los anteriores?

En la mañana de este martes, 7 de abril, la policía estadounidense reportó un tiroteo en el que participaron agentes del ICE, en el condado de Stanislaus, en California. Según la agencia migratoria, los disparos ocurrieron cuando intentaban detener a un sospechoso que estaría vinculado con una pandilla.

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Un hombre identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández quedó gravemente herido y, según el Departamento de Seguridad Nacional, el sujeto fue trasladado a un hospital en estado crítico pero estable.

¿Qué dicen las autoridades?

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró al medio estadounidense Newsweek: “Cuando los agentes se acercaron al vehículo, el pandillero intentó atropellar a un agente”, luego de confirmar la identidad del hombre y confirmar que la agencia realizó esta operación con el fin de arrestar a Mendoza, quien, según la agencia migratoria, es miembro de la pandilla Calle 18 y también es buscado en El Salvador.

Todd Lyons, director actual de ICE. Foto: Getty images

Según Lyons, los agentes siguieron su entrenamiento y efectuaron disparos defensivos con el fin de protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público, y aseguró que el inmigrante está en el territorio estadounidense irregularmente.

“Esta es una situación en desarrollo y mantendremos al público informado cuando haya más información disponible”, dijo Lyons.

El gobernador del estado de California se pronunció frente al hecho con un post en su red social X: “Como es práctica habitual, esperamos que nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley colaboren adecuadamente con las fuerzas del orden estatales y locales mientras se investiga este asunto”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido uno de los principales opositores de Trump. Foto: AP

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus informó que ningún agente de la ley local estuvo involucrado en el incidente, pero que están prestando asistencia a los agentes del ICE.

Y el FBI señala que está llevando a cabo una “investigación exhaustiva”, que se encuentra en sus primeras etapas.

Este caso no es igual a los anteriores

Este año, la agencia migratoria ha estado envuelta en grandes polémicas, luego de que estuvo involucrada en tiroteos con algunos latinoamericanos en medio de sus redadas. Así fue el episodio más controvertido, que ocurrió en enero en Minneapolis, donde un agente del ICE mató a la ciudadana estadounidense Renée Good durante un operativo.

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Sin embargo, este caso parece ser diferente y no ha generado tanta polémica en el país norteamericano, ya que las autoridades reportaron que el hombre pertenecía a una banda criminal y los disparos fueron de ida y vuelta.