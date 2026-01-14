Estados Unidos

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

Sucede luego del nombrado caso de Nicole Good, que ocurrió en el mismo estado y generó una oleada de protestas.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

15 de enero de 2026, 4:00 a. m.
Manifestantes en Minnesota manifiestan luego del incidente
Manifestantes en Minnesota manifiestan luego del incidente Foto: Fox News

Minnesota fue epicentro de manifestaciones en contra de ICE en las últimas semanas, luego de haber sido rechazada por la comunidad la muerte de Nicole Good, una joven a la que le disparó un agente cuando intentaba escapar en su carro, en medio de las redadas.

En la noche del miércoles 14 de enero, el DHS reportó un nuevo incidente en Minneapolis, ciudad del estado de Minnesota.

Un agente de ICE intentaba arrestar a un ciudadano ilegal venezolano, según el DHS. Fuentes de la cadena Fox News aseguran que el inmigrante latinoamericano se había armado con una pala antes de ser detenido.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos aseguró que el venezolano atacó con la pala al agente de ICE y fue en medio de la confrontación que el representante de la institución disparó al inmigrante.

En este nuevo hecho, no habría muertos y el DHS anunció que el agente disparó cuando “temía por su vida y seguridad”.

En Minnesota ya se presentaban manifestaciones por una polémica del ICE

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

La población gritaba su deseo de que ICE se fuera de Minnesota, tras lo ocurrido con Good, sin embargo, esta decisión depende del máximo mandatario de Estados Unidos, que le dio todo su apoyo al agente.

El presidente Donald Trump aseguró que el agente de ICE que disparó a Good lo hizo en defensa propia, ya que según Trump, la joven iba a atropellarlo antes de que accionara su arma. No obstante, este caso sí tuvo vídeo que se viralizó rápidamente en redes y para la comunidad la joven solamente intentaba huir.

El gobernador del estado, se encuentra en medio de escándalos luego de que el presidente Donald Trump insinuara ineficiencia en su administración, además de que el gobernador con el fiscal acusaran de aplicar tácticas agresivas a la administración Trump.

Caso Nicole Good

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.
Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión. Foto: Composición Semana AFP
Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo

Este caso fue el que desató la polémica y con ella las manifestaciones en Minnesota, la víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto.

“Nicole era una de las personas más amables que he conocido. Era sumamente compasiva”, declaró su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida… Era amorosa, comprensiva y cariñosa”.

La mujer murió luego de los ataques del enfrentamiento con el agente del ICE, que con tan solo un disparo le quitó la vida a la mujer

