Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

En Minnesota murió una mujer cuando fue baleada por un agente del ICE en momentos en que pretendían controlar a los migrantes de la ciudad. Quienes presenciaban el hecho, se mostraron indignados por el desenlace y por la poca empatía que mostraron los agentes.

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

La institución está siendo apoyada por el presidente Donald Trump, y fue el mandatario quien aseguró que la mujer muerta, “era muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, que luego atropelló violenta, voluntariamente y cruelmente al oficial de ICE, que parece haberle disparado en defensa propia”.

En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar, algunos internautas aseguran que la apreciación del presidente es errada y que la mujer no buscaba atropellar al agente, sino huir de él.

Protestas en Minneapolis, Minnesota

Estados Unidos está conmocionado y este hecho generó un deseo masivo de querer fuera al ICE, de su territorio. Señalan a la organización policial de “asesina”, luego de reportarse a Nicole Good fallecida.

Imágenes de la protesta en Minnesota este jueves, 8 de enero de 2026 Foto: Getty

Las manifestaciones iniciaron el mismo miércoles, luego del reporte mortal de Nicole Good, y Minneapolis fue epicentro de movilizaciones sociales y altas tensiones entre los ciudadanos y el ICE.

Los manifestantes gritaban consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes detuvieron a varios manifestantes, entre estos uno que les golpeó con una pancarta de cartón.

Los ciudadanos empatizaron con Good, que era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

Minnesota protesta por Good Foto: Composición SEMANA / Getty

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” en el momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Durante la jornada, se vivieron momentos violentos de parte de los agentes del ICE, se evidenciaron empujones a manifestantes mientras protestaban por Nicole Good.

Manifestantes que protestaban por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis se enfrentaron con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo. Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se…

Reacciones gubernamentales

Trump y su gobierno se apresuraron a afirmar que Good había intentado matar a los agentes, una explicación que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de “mierda”, y pidió al ICE abandonar la ciudad.

“No quiero que disparen a nadie. Tampoco quiero ver a nadie gritando e intentando atropellar a los policías”, dijo Trump en una entrevista con The New York Times.

El vicepresidente JD Vance afirmó que la víctima era “una izquierdista trastornada” y que el agente la mató “en legítima defensa”.

La Casa Blanca salió el jueves en defensa de los miembros del ICE. “Nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federal están siendo objeto de un ataque organizado”, declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que “cualquier pérdida de vida es una tragedia”, pero calificó el incidente de “terrorismo interno” y afirmó que la víctima “había estado acosando y obstaculizando el trabajo (de ICE) durante todo el día”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió una investigación “completa, justa y rápida”.

Con información de AFP*