Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: ¿a qué hora es y se puede ver en vivo?

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán este jueves 26 de marzo a las 10:00 de la mañana (hora de Nueva York), 9:00 a. m. en Colombia, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia desde su captura en enero. El juez del caso es Alvin Hellerstein, magistrado federal de 92 años.

A pesar de la expectativa de la comparecencia, esta no se podría ver en vivo. Los tribunales federales estadounidenses no permiten cámaras en sala. La audiencia no será transmitida ni por televisión ni por internet. Los medios acreditados podrán enviar periodistas a la sala, y se esperan bocetos judiciales como los que se produjeron en la primera audiencia del 5 de enero. Las actualizaciones llegarán a través de corresponsales presentes en el edificio del Tribunal Daniel Patrick Moynihan en Manhattan.

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El tema central será la moción de la defensa para desestimar el caso. Los abogados de Maduro y Flores alegan que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para pagar sus honorarios legales.

La defensa sostiene que los fiscales no han negado dos puntos clave: que Maduro y Flores no tienen recursos personales para costear su defensa y que, bajo la ley venezolana, el Estado tiene la obligación de cubrir esos gastos. “La única solución es la desestimación del caso”, afirman los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly.

Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro, intenta que la Justicia estadounidense archive el caso contra el dictador venezolano. Foto: Getty Images

La fiscalía federal, por su parte, pidió al juez rechazar la solicitud, argumentando que las regulaciones de la OFAC prohíben que un gobierno sancionado pague los honorarios de personas también sancionadas y que los acusados sí pueden acceder a fondos propios.

No se espera que el juicio de fondo contra el caído dictador venezolano comience pronto. Los expertos estiman que el juicio formal no empezará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez Hellerstein tendría la avanzada edad de 94 años.

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Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, cárcel federal de alta seguridad que ha albergado a figuras como el rapero Sean “Diddy” Combs, el asesino Luigi Mangione y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Nicolas Maduro en poder de las autoridades estadounidenses. Foto: GC Images

Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, afirmó esta semana que su padre “está muy bien”, con “mucho ánimo” y “fuerza”. “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, que está haciendo ejercicio todos los días”, dijo en un video publicado en redes sociales. Sobre Flores, indicó que está “firme y alerta”.

Maduro enfrenta cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto de posesión de esas armas.

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El indictment actualizado describe a Cilia Flores como “la estratega de la organización criminal” liderada por Maduro, y acusa a ambos de ordenar asesinatos y secuestros para facilitar el tráfico masivo de droga. En su primera audiencia, Maduro se declaró no culpable y afirmó ser “un prisionero de guerra”, así como aseguró que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.