Ecuador estremece a la región con polémica decisión militar: “Podrán desplegarse”

Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto del presidente Daniel Noboa emitido el jueves 18 de junio.

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El mandatario declaró en 2024 a su país en conflicto armado interno, lo que le permite desplegar a militares en las calles para combatir a bandas del narcotráfico, que en su disputa por poder convirtieron a Ecuador en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica.

En el nuevo decreto, Noboa indica que Ecuador recibirá cooperación militar de países aliados que operarán junto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las zonas más golpeadas por la violencia.

Mensaje del presidente @DanielNoboaOk: fortalecimiento de la seguridad con cooperación internacional. pic.twitter.com/M071X9vmSE — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) June 18, 2026

“El personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad” conforme a acuerdos internacionales, indica el texto.

El combate de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del Gobierno de Donald Trump.

En un video difundido por redes sociales junto a los ministros de Defensa e Interior, Noboa dijo que el nuevo decreto es producto de su visita a Estados Unidos la semana pasada, cuando se reunió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

“Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”, aseguró el mandatario.

Daniel Noboa y Pete Hegseth Foto: X/@JoseJulioNeira

Organismos de derechos humanos critican la política de mano dura de Noboa y denuncian abusos de fuerza y desapariciones a manos de la Fuerza Pública.

Por el territorio ecuatoriano transita un 70 % de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

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Cabe recordar que el presidente de Ecuador declaró un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias de su país ante un incremento de la violencia de grupos narcos.

El 1 de junio terminó un estado de excepción de 60 días, en medio del cual el mandatario también decretó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil, estratégico para el narcotráfico.

Soldados ecuatorianos caminan a su llegada a la Base Aérea Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Foto: AFP

Desde que asumió en noviembre de 2023, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a bandas que además se dedican a la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

La medida, que se extenderá por 60 días, faculta al gobernante para desplegar a los militares en las calles, lo que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre excesos de la Fuerza Pública.

Con información de AFP*