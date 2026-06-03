Trabajadores de frontera cuestionan al Gobierno Petro por demora en levantar aranceles a Ecuador

El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera le pidió al Gobierno Nacional derogar de manera inmediata el Decreto 455 y restablecer el comercio binacional sin aranceles con Ecuador, luego de que el vecino país retirara las medidas que habían dado origen a la crisis comercial entre las dos naciones.

En un comunicado emitido desde Ipiales, Nariño, la organización expresó su preocupación por la falta de acciones concretas por parte del Gobierno colombiano, pese a que, según el gremio, Ecuador ya cumplió con las disposiciones de la Comunidad Andina al derogar la denominada tasa de seguridad y otras medidas asociadas al conflicto comercial. De acuerdo con el pronunciamiento, la decisión ecuatoriana empezó a regir desde el 1 de junio, por lo que, a juicio del comité, desapareció el argumento que justificaba la respuesta arancelaria de Colombia.

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“¿Qué está esperando el Gobierno colombiano?”, cuestionó el gremio, al advertir que miles de familias de la frontera dependen del comercio binacional y continúan afectadas por la incertidumbre. Según los trabajadores, durante varios meses el presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia actuaría de manera inmediata si Ecuador retiraba sus medidas. Sin embargo, señalan que, hasta ahora, esa respuesta no se ha materializado.

El comité aseguró que cada día que pasa sin la derogatoria del Decreto 455 se traduce en pérdidas económicas, desempleo, cierre de negocios y mayores dificultades para los trabajadores fronterizos. En su concepto, la región no puede seguir siendo afectada por decisiones administrativas o políticas que desconocen la realidad económica de los municipios de frontera.

Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera. Foto: CAPTURA DE VIDEO

La organización también calificó como contradictorio que Colombia exija a otros países el cumplimiento de acuerdos internacionales, pero mantenga vigente una medida que, según el gremio, ya perdió justificación. En ese sentido, sostuvo que la integración andina no puede aplicarse de forma selectiva ni depender de intereses distintos al bienestar de los ciudadanos.

Para el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, la derogatoria de los aranceles recíprocos permitiría restablecer plenamente las condiciones de libre comercio que han caracterizado por décadas la relación entre Colombia y Ecuador, ambos miembros de la Comunidad Andina.

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El gremio insistió en que la frontera no está pidiendo privilegios, sino respeto por los acuerdos internacionales, por la palabra empeñada y por el derecho al trabajo de miles de colombianos. “Ecuador ya cumplió, ahora le corresponde a Colombia”, concluyó.

Fuentes cercanas al Ministerio de Comercio informaron que la demora en el desmonte de los aranceles se debe a que están en la búsqueda de las firmas de los ministros y del presidente para darle validez a los respectivos decretos.

La disputa arancelaria inició con la decisión de Ecuador de imponer una ‘tarifa de seguridad’ a los productos colombianos.

Todo comenzó el pasado 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una tasa de seguridad a los productos colombianos. Esto implicó inicialmente un arancel de 30 por ciento en febrero, luego lo subió a 50 por ciento en marzo y al ciento por ciento en mayo. Sin embargo, desde Quito habían prometido bajarlo a 75 por ciento a partir de junio, pero finalmente decidieron desmontarlos por completo.

Colombia, por su parte, respondió con aranceles que igualmente fueron subiendo y ahora están en niveles de 35, 50 y 75 por ciento sobre unos 190 productos ecuatorianos. No obstante, aún siguen vigentes.