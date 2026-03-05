Mundo

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

El video ya alcanza 42,2 millones de vistas en X, además más de 177.000 likes.

Cristian Mauricio Patiño Silva

5 de marzo de 2026, 12:34 p. m.
El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Su introducción (de la que sale este fotograma) incluye imágenes de un popular videojuego.
El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Su introducción (de la que sale este fotograma) incluye imágenes de un popular videojuego. Foto: The White House

La administración de Donald Trump se ha caracterizado por destacar públicamente la capacidad militar de los Estados Unidos.

Un ejemplo reciente ocurrió durante la escalada del conflicto en Oriente Medio, tras el ataque estadounidense junto a Israel contra Irán.

Una situación similar se vivió durante la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La personalidad del presidente Trump, además, ha influido en la forma como la Casa Blanca comunica las acciones de gobierno en redes sociales.

Trump, quien suele adoptar un estilo disruptivo y poco convencional, con frecuencia genera polémica y debate.

En este sentido, un video publicado por la cuenta en X de la Casa Blanca se ha hecho viral al presentar la guerra en Oriente Medio con una estética similar a la de un video juego.

El video combina imágenes de la famosa franquicia Call Of Duty—un shooter que suele basarse en guerras realescon videos desclasificados de los objetivo alcanzados en Irán por misiles estadounidenses.

El video inicia con un soldado del videojuego activando una habilidad que lanza un MGB (Mass Guided Bombs), una bomba guiada que en el juego suele utilizarse para finalizar las partidas.

Posteriormente, aparecen imágenes reales de aviones despegando y de misiles lanzados desde buques de guerra que se dirigen hacia objetivos en Irán.

Quinto día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: siguen los bombardeos y Washington augura mayor ofensiva

Otro momento llamativo ocurre cuando un objetivo militar es alcanzado por un cohete estadounidense: en pantalla aparece un marcador de +100 puntos, simulando la mecánica de puntuación de un videojuego, como si las operaciones militares acontecidas hace días fueran parte de una partida.

Igualmente, se escuchan frases como “We are winning this fight” —estamos ganando esta batalla— y “We are taking control” —estamos tomando el control—, usadas en Call Of Duty.

Esta no es la primera vez que la comunicación política de Estados Unidos recurre a este tipo de recursos culturales.

En octubre de 2025, el equipo de redes sociales de la Casa Blanca compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se veía a Donald Trump caracterizado como el Jefe Maestro, el icónico personaje de la saga Halo.

Mientras tanto, según las fuerzas de Estados Unidos, cerca de 2.000 objetivos en Irán han sido alcanzados en menos de 100 horas, incluidos misiles balísticos, lanzadores móviles y drones, mientras que las defensas aéreas iraníes habrían sido degradadas de forma “grave”.

Irak, otro peso pesado del Oriente Medio, entra al ‘ring’. La guerra se extiende

A su vez, las fuerzas de Israel informaron que han inutilizado alrededor de 300 lanzadores de misiles iraníes, en la operación “El Rugido del Águila”.

