🔴 EN VIVO | Tensión en Medio Oriente: Fragata de la Armada Española será enviada a Chipre por la guerra en Irán

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el régimen iraní está siendo “aplastado por completo” por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen iraní terrorista y paria está siendo aplastado por completo”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Por otro lado, la agencia estatal de noticias libanesa Ani afirmó que un ataque israelí mató a un jefe del movimiento islamista Hamás en un campo de refugiados palestinos del norte de Líbano.

Wasim Atalá al Ali y su esposa murieron cuando “un dron enemigo atacó su vivienda” en el campo de Beddawi, cerca de Trípoli, durante la noche, informó Ani, que lo describió como un alto cargo de Hamás.

07:40 a.m.Irán anuncia un nuevo ataque contra una base militar de EE.UU. en Kuwait

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves un nuevo ataque con drones contra una base militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Kuwait, una medida que llega en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país persa.

La Armada iraní ha indicado en un comunicado que “se ha atacado la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Kuwait”. “Hace horas, las unidades de drones de la Armada atacaron la base”, según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, ha condenado estos ataques, los cuales considera una “flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait y de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, además de una violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU”.

La base militar habría sido atacada por Irán Foto: Getty Images

07:28 a.m. Israel comienza un plan para reabrir su espacio aéreo de forma gradual

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves que reabrirá su espacio aéreo para vuelos de salida este domingo, en una medida para seguir con el plan por fases puesto en marcha para retomar las operaciones aeroportuarias en el país en medio de la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado sábado a Irán.

Así lo ha confirmado la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, quien ha señalado que el plan es permitir que salgan vuelos desde Israel, lo que facilitaría la evacuación de extranjeros, aunque la medida seguirá sujeta a la situación de seguridad en la región.

Irak, otro peso pesado del Medio Oriente, entra al ring. La guerra se extiende

07:13 a. m. Líbano eleva a más de 75 los muertos y 525 los heridos

Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 75 los muertos y 525 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El humo se eleva después de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en el suburbio sur de Beirut, Líbano Foto: AP

06:57 a. m. Israel anuncia otra “amplia” ola de ataques contra Teherán

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una otra “amplia” ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado en redes sociales que su oleada de bombardeos se dirige a “la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán”.

06:56 a. m. Meloni recalca que Italia “no quiere entrar en guerra”

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha recalcado este jueves que Italia “no está en guerra y no quiere entrar en guerra”, en una llamada a la rebaja del conflicto en Irán, aunque se ha abierto a mandar defensas antiaéreas a los países del Golfo para garantizar la protección de los intereses italianos y europeos.

“Quiero reiterar que no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra”, ha señalado la ‘premier’ italiana en una entrevista en la emisora RTL 102.5 en la que ha sido cuestionada por si Italia permitiría que Estados Unidos opere las bases norteamericanas en suelo italiano para lanzar ataques contra Teherán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni Foto: AFP

06:52 a.m. Francia, Italia y Grecia coordinan el refuerzo militar de Chipre tras la escalada de la guerra en Irán

Francia, Italia y Grecia han acordado este jueves reforzar militarmente a Chipre tras la escalada de la guerra en Irán y ante los ataques sufridos por la isla contra una base militar británica en su territorio.

En una llamada a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, “coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental”, señalan fuentes diplomáticas francesas a Europa Press.

06:36 a.m. Primeras imágenes: drones iraníes han atacado Azerbaiyán.

06:34 a.m. El ministro británico de Defensa en Chipre tras ataque a sus bases militares

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, llegó el jueves a Chipre para abordar el “refuerzo” en seguridad ante el descontento en la isla, cuatro días después de que un dron impactara en una base británica local, en pleno conflicto en Oriente Medio.

“La amistad de larga data entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes”, indicó el ministro en un mensaje publicado en X, acompañado de una foto en la que aparece junto a su homólogo chipriota, Vasilis Palmas.

06:13 a.m. Irán envía otro buque a Sri Lanka

Un segundo buque de guerra iraní se dirige este jueves hacia Sri Lanka, en el océano Índico, un día después de que un submarino estadounidense torpedease una fragata iraní, declaró el ministro esrilanqués de Comunicación, Nalinda Jayatissa.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una “atrocidad” al hundir el buque de guerra y le advirtió que “lamentará amargamente” el precedente sentado.

06:12 a.m. Explosiones en Doha y Manama

Periodistas de AFP escucharon explosiones sobre la capital de Catar, Doha, y la de Baréin, Manama.

06:11 a.m. Italia envía ayuda al Golfo

La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que “Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo”.

“Estamos hablando claramente de defensa, defensa aérea (...) porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger”, declaró.

06:00 a.m. Irán afirma haber atacado un petrolero de EE.UU. en el Golfo

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de guerra.

El barco en cuestión “fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico” y “actualmente está en llamas”, anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener “control total” del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

Un militar armado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sostiene un rifle AK-45 y monta guardia frente a una instalación policial destruida durante una campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

05:57 a.m. Australia desplegó “recursos militares” en Oriente Medio

El primer ministro Anthony Albanese dijo este jueves que Australia desplegó “recursos militares” en Oriente Medio como un plan de contingencia, en momentos en que la guerra regional se intensifica.

“Agradezco a los australianos que se enfrentan a una situación peligrosa para ayudar a sus compatriotas”, aseguró Albanese ante el Parlamento australiano, sin dar detalles sobre el equipamiento militar anunciado.

05:56 a.m. Catar evacúa a los residentes cercanos a la embajada de EE. UU.

Catar comenzó a evacuar a los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital Doha, informó este jueves el Ministerio del Interior ante las represalias de Irán en la guerra en Oriente Medio.

“Las autoridades pertinentes están evacuando a los residentes que viven en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos como medida de precaución temporal”, publicó el ministerio en la red social X.

05:52 a.m. Nuevo ataque aéreo al sur de Beirut, bastión de Hezbolá

El sur de Beirut, bastión de Hezbolá, fue blanco de un nuevo ataque aéreo el jueves por la mañana, después de un llamamiento a evacuar por parte del ejército israelí, según imágenes de AFPTV.

Tras pedir a los residentes que abandonaran la zona, el ejército israelí afirmó en Telegram haber “comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en Beirut”, mientras el humo se alzaba sobre el sur de la capital libanesa.

Humo sobre Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, tras ataques aéreos israelíes, en Líbano, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) Foto: AP

05:50 a.m. Unas 100.000 personas huyeron de Teherán en los dos primeros días de guerra

La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, informó este miércoles que cerca de 100.000 personas huyeron de Teherán durante los dos primeros días de guerra en Irán.

“En Irán, se estima que 100.000 personas abandonaron Teherán en los dos días posteriores a los ataques” de Israel y Estados Unidos, afirmó ACNUR en un informe.

05:45 a.m. Dos heridos en Azerbaiyán al impactar dos drones disparados desde Irán

Dos personas resultaron heridas este jueves en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones disparados desde Irán contra un aeropuerto y cerca de una escuela, indicaron las autoridades.

“Un dron golpeó el terminal del aeropuerto de la República Autónoma de Najicheván, y otro dron cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad”, indicó la cancillería de Azerbaiyán.