Guerra en Oriente Medio: Israel publica videos y animaciones de sus operaciones militares en Irán

Desde el sábado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han llevado a cabo operaciones conjuntas contra Irán. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó el martes que, en el marco de la operación denominada Furia Épica, se han alcanzado más de 1.700 objetivos.

De acuerdo con el reporte oficial, en los ataques se han utilizado distintas aeronaves, entre ellas el bombardero estratégico B-2 y cazas F-15E, en una ofensiva que marca una nueva fase en la escalada militar en la región.

Por otra parte, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo lo que expertos militares califican como el mayor ataque aéreo jamás realizado por las fuerzas israelíes. Según informó la cuenta oficial de la Fuerza Aérea, se han ejecutado más de 1.600 operaciones en el marco de la misión bautizada como Rugido del Cuervo.

En este mismo comunicado, compartido por X, se hicieron públicas animaciones que muestran cómo habrían entrado las aeronaves israelíes en territorio iraní para liberar más de 4.000 municiones e inutilizar cerca de 300 lanzadores de misiles.

La Fuerza Aérea israelí es considerada como una de las más poderosas en la región y el mundo. Debido a su estrecha alianza con Washington, tiene acceso a cazas de última generación con tecnología sumamente sofisticada.

Dron impactó cerca del consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó gran incendio

Se sabe que Israel cuenta principalmente con dos aeronaves para llevar a cabo estas misiones. La primera es el caza F-15I Ra’am.

Este avión, aunque no está diseñado como un bombardero estratégico —como podría ser un B-52—, suele cumplir misiones de bombardeo pesado contra objetivos estratégicos y búnkeres subterráneos, ya que está equipado con bombas de precisión GBU-31 JDAM de 900 kilogramos.

La otra aeronave que suelen utilizar es el F-35I, un caza de quinta generación con tecnología furtiva, lo que minimiza su señal en radares. Este avión está diseñado para múltiples funciones, desde el combate aéreo contra otras aeronaves hasta el bombardeo de precisión sobre múltiples objetivos.

Un avión de combate F-35. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aunque el F-35 es operado por cerca de 20 países, Israel es el único que cuenta con la variante F-35I, al igual que sucede con los F-15. La letra “I” indica las modificaciones específicas realizadas por Israel Aircraft Industries con autorización estadounidense.

Estas adaptaciones permiten que la Fuerza Aérea Israelí incorpore electrónica propia mediante una característica plug-and-play añadida al computador principal.

Gracias a esto, Israel puede instalar sus propios contenedores externos de guerra electrónica, así como misiles aire-aire y bombas guiadas de fabricación israelí en las bodegas de armas.