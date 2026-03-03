🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

En su cuarto día de bombardeos, el ejército israelí afirmó haber bombardeado la presidencia y el consejo de seguridad de Irán, como parte de su campaña militar contra la república islámica.

“La Fuerza Aérea israelí (…) atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicó el ejército.

Por otro lado, el ejército iraní indicó el martes que sus fuerzas lanzaron ataques contra Israel y una base de Estados Unidos en Catar, en el cuarto día de guerra en la región.

“Los destructivos drones de combate de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército (…) atacaron zonas militares del régimen sionista en los territorios ocupados y las bases de las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Catar”, declaró el ejército en un comunicado publicado por el diario Shargh.

Vea aquí el minuto a minuto:

08:49 a.m. Alcanzado en un ataque con drones un tanque de combustible en un puerto comercial de Omán

Al menos un tanque de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, ha sido alcanzado este martes en un ataque con drones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han indicado que varios drones han sido lanzados contra las instalaciones, causando daños en uno de los tanques.

Las autoridades de Omán han reiterado su condena a estos ataques y han asegurado que están actuando para abordar el incidente, sin apuntar a quién habría sido responsable de este nuevo ataque contra su territorio.

08:22 a.m. Trump dice que es “demasiado tarde” para que Irán busque diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con Irán aunque Teherán busque un diálogo.

“Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes de la república islámica.

07:49 a.m. La embajada de EEUU advierte de un ataque inminente en el este de Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad advirtió este martes de un ataque inminente con misiles y drones en la ciudad de Dhahran, en el este de Arabia Saudita, que alberga gran parte de las instalaciones energéticas del reino en la costa del Golfo.

“Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran”, escribió la embajada en su cuenta oficial de X.

7:26 a.m.: Arabia Saudí condena el ataque contra la Embajada de EE. UU. en Riad

Las autoridades de Arabia Saudí condenaron este martes el “flagrante ataque iraní” contra la Embajada de Estados Unidos en la capital, Riad, que ha sido alcanzada por dos drones, sin que por ahora haya informaciones sobre la escala de los daños o sobre posibles víctimas mortales.

El Ministerio de Exteriores saudí afirmó en un comunicado que “este acto cobarde e injustificado viola todas las normas y leyes internacionales” y recordó que las Convenciones de Ginebra dan “inmunidad a las instalaciones y el personal diplomático, incluso en caso de conflicto armado”.

6:53 a.m.: QatarEnergy anuncia el cese de la fabricación de determinados productos

La empresa energética pública de Catar anunció el martes la suspensión de la fabricación de determinados productos transformados, tras el cese de la producción de gas natural licuado (GNL) debido a un ataque iraní contra dos de sus principales instalaciones.

“Tras la decisión de detener la producción de gas natural licuado (…), QatarEnergy suspende la fabricación de determinados productos”, entre ellos los polímeros, el metanol y el aluminio, declaró la empresa en un comunicado.

6:28 a.m.: Irán reivindica una nueva oleada de ataques

El Ejército de Irán ha reivindicado este martes una serie de ataques contra territorio de Israel y la base de Al Udeid en Catar, gestionada por Estados Unidos y su principal avanzada en Oriente Próximo, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero.

Así, ha manifestado que estas “operaciones con drones y misiles” han tenido como objetivo “posiciones enemigas”, incluidas “zonas militares israelíes” y “la base de las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Qatar”, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre víctimas o daños.

“La Armada ha atacado además con misiles buques enemigos y bases en la región”, ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “Las operaciones ofensivas y defensivas frente al agresivo enemigo continúan con total fuerza”, ha apostillado el Ejército iraní.

6:02 a.m.: Israel anuncia la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán

El Ejército de Israel anunció este martes la muerte de un alto cargo de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en un bombardeo ejecutado en las últimas horas contra Líbano, donde durante las últimas horas fueron desplegadas tropas en el marco de una nueva incursión terrestre israelí.

Así, afirmó que el hombre, identificado como Reza Jazaei, estaba supuestamente al frente de los esfuerzos de la Fuerza Quds para ayudar al partido-milicia Hezbolá a reconstituir sus capacidades, siendo considerado “una figura clave” en estos esfuerzos.

6:00 a.m.: OIEA confirma “daños” en planta iraní de enriquecimiento de uranio

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, confirmó este martes “daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán”, tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

“No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en el emplazamiento de la planta, que ya sufrió graves daños durante el conflicto de junio pasado”, cuando Israel llevó a cabo ataques contra Irán, en una guerra a la que se unió brevemente Estados Unidos, añadió el OIEA.

5:57 a.m.: Israel dice haber atacado la presidencia

5:55 a.m.: Ejército israelí efectúa incursión terrestre en frontera con Líbano

Fuerzas israelíes incursionaron este martes en una zona fronteriza del sur de Líbano, indicó a AFP una fuente del ejército libanés, poco después de que el ministro israelí de Defensa ordenara a sus tropas “avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales”.

“Tropas terrestres de Israel avanzaron desde las llanuras de Kfarkila y Khiam”, junto a la frontera israelo-libanesa, indicó la fuente, que pidió anonimato.

5:50 a.m.: China pide seguridad en el estrecho de Ormuz

China, principal comprador de petróleo iraní, pidió a todas las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio que mantengan la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el oro negro y el gas.

Varias navieras internacionales detuvieron el tránsito por esta vía fluvial después de que los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaran el sábado que permanecería cerrada en represalia por los ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos contra su país.

Alrededor de un 20 % de los suministros mundiales de petróleo transportado por mar pasan por este estrecho, así como una gran cantidad de mercancías.

5:48 a.m.: Irán pide a países europeos mantenerse al margen de la guerra

Irán pidió este martes a los países europeos mantenerse al margen de la guerra con Israel y Estados Unidos, después de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían emprender “acciones defensivas” para neutralizar las capacidades de lanzamiento de misiles de la república islámica.

“Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, al ser preguntado sobre la declaración de los tres países europeos.