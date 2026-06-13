Miguel Díaz-Canel le envía un mensaje a Gustavo Petro: “La hermandad no se puede bloquear”

Un cargamento de ayuda humanitaria procedente de Colombia llegó este viernes a Cuba, en medio de una severa crisis económica y energética en la isla de 9,6 millones de habitantes, bajo presión de Washington.

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El gobierno de Gustavo Petro informó que el barco transportó unas 100 toneladas de alimentos, medicinas, insumos hospitalarios y paneles solares, “ante las dificultades que enfrenta la isla por los efectos de fenómenos naturales recientes y la compleja situación energética y económica”.

Al respecto, el presidente de Cuba respondió al mandatario colombiano con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales.

El buque de la Armada colombiana ARC Caribe llega a La Habana con ayuda humanitaria, el 12 de junio de 2026 Foto: AFP

“Un profundo agradecimiento al presidente @petrogustavo y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano”, dijo Díaz-Canel.

“Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE. UU. La hermandad no se puede bloquear”, agregó.

Colombia ya había enviado a La Habana donaciones para paliar el desabastecimiento y para los damnificados por el huracán Melissa.

Un profundo agradecimiento al Presidente @petrogustavo y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano.



Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE.UU.



La hermandad no se puede bloquear. pic.twitter.com/KonYR2CaLZ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 13, 2026

México también ha enviado seis cargamentos marítimos de ayuda humanitaria desde febrero. Organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y Belice han participado también de estos envíos.

La Habana anunció este viernes que trabaja en una serie de “prioridades” para reformar su modelo económico y social en respuesta a la crisis.

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Estados Unidos impuso desde finales de enero un bloqueo petrolero a Cuba, ubicada a 150 km de las costas de Florida, por considerar que representa una amenaza a su seguridad nacional.

Desde entonces, solo ha llegado un petrolero ruso, cuyas reservas ya se han agotado.

Miguel Díaz-Canel y Gustavo Petro Foto: AFP

El buque ACR Caribe de la armada colombiana, procedente de Cartagena, arribó al puerto de La Habana en la mañana del viernes, según constataron periodistas de la AFP.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez acusó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de confundir “con total intención” las cifras de la ayuda humanitaria destinada a Cuba con fines “propagandísticos”.

“El secretario de Estado de EEUU confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre de 2025”, dijo Rodríguez en redes sociales.

Rodríguez ha subrayado que la postura cubana permanece invariable y “no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que esta parezca”.

El Secretario de Estado de #EEUU confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de #Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre de 2025.



Desde el primer anuncio, la posición cubana se ha mantenido invariable: nuestro… pic.twitter.com/Oh7F2gpdJy — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 13, 2026

Así, se refiere al primer envío de ayuda estadounidense por valor de tres millones de dólares anunciado en noviembre, pero que tardó seis meses en concretarse y cerca de cuatro meses en el primer envío de parte de los otros seis millones de dólares en nuevas ayudas.