El mandatario argentino Javier Milei acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de usar la llegada de inmigrantes para “nacionalizarlos”, conseguir sus votos y poder “perpetuar su tiranía”.

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Milei criticó al mandatario europeo al ser consultado sobre la crisis desatada en la ciudad autónoma de Ceuta, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África.

“En el caso de España, Sánchez los usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él y digamos perpetuar su tiranía”, dijo Milei en entrevista con LN+.

El presidente de España, Pedro Sánchez y el presidente de Argentina, Javier Milei Foto: Getty Images

En España, los ciudadanos van a las urnas para elegir la configuración del Congreso. Una vez conformado el parlamento, sus diputados eligen al presidente del Gobierno.

El sábado, Milei se había referido por primera vez a la crisis migratoria en España a través de su cuenta en X con un mensaje en el que apuntaba, fiel a su costumbre, al socialismo.

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“Cuando las personas despiertan el final del socialismo se acerca. Ánimo España”, rezaba la publicación del mandatario ultraliberal, en alusión a la supuesta persecución de inmigrantes por parte de habitantes de Ceuta.

En la misma entrevista, Milei se mostró afín con que los extranjeros paguen por utilizar servicios públicos en Argentina como la educación.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere) Foto: AP Photo/Antonio Sempere

La crisis migratoria en Ceuta provocó la muerte de al menos 72 personas al intentar cruzar desde Marruecos, informó España este domingo.

La mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos, según las autoridades del país europeo.

El presidente argentino, Javier Milei, también acusó a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de “ladrón” y “corrupto”, una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los gigantes de Sudamérica.

“Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente”, dijo el mandatario ultraliberal en entrevista con LN+.

Javier Milei y Lula Da Silva Foto: GETTY

“La pregunta es, ¿mentí?”, dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de “ladrón”, aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.