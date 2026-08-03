Irán desmiente a Trump y niega negociaciones con EE. UU. tras anuncio de nuevas conversaciones

Irán desmintió que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para poner fin a la guerra, que entra en su sexto mes.

Donald Trump anunció fecha de nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques

La afirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se dio horas después de que el mandatario estadounidense afirmara a la prensa que había decidido no atacar a la república islámica para relanzar la salida diplomática.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei says there are no current negotiations with the US and no plans for any meetings, while talks with Oman on the Strait of Hormuz continue. pic.twitter.com/lr9DqPs67K — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 3, 2026

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán “muy fuerte” y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Pero el magnate dio marcha atrás en esa amenaza el sábado, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

No obstante, la cancillería iraní negó el lunes que haya negociaciones en curso.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se refirió a los acuerdos con Irán Foto: AP / Adobe stock

“Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz”, declaró el portavoz de la cartera, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

Esta ruta estratégica se ha convertido en uno de los principales obstáculos en los esfuerzos para terminar con el conflicto. Irán cerró este corredor comercial, disparando contra buques mercantes.

Donald Trump afirma que Estados Unidos e Israel acordaron aplazar los ataques contra Irán

Antes de la guerra, el paso por el estrecho era libre, pero ahora Teherán insiste en mantener el control y cobrar peajes, algo que Estados Unidos rechaza.

El domingo, Baqai declaró a la televisión estatal que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán, situado en el lado opuesto del estrecho, sobre una nueva ruta a través del mismo.

Irán anunció nuevo cierre del estrecho de Ormuz. Estados Unidos está atento. Foto: Colprensa

“Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, aseguró.

Insistió, sin embargo, en que dicho acuerdo no implicaba la reapertura del estrecho, por donde transitaba en tiempos de paz una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Trump afirmó a los periodistas el domingo que las nuevas conversaciones con Irán abordarían la situación en Ormuz y, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

Donald Trump había detenido los ataques a Irán Foto: AP, Adobe

El mandatario republicano aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para contrarrestar el programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.