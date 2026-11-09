Este es el video que publicó Santiago Peña en el 2022 prometiendo cuidar los ahorros de la gente

El video corresponde a una pieza de campaña de Santiago Peña, difundida durante su aspiración presidencial de 2023, en la que utilizaba el eslogan “Vamos a estar mejor”.

Allanan residencia del expresidente Santiago Peña en Paraguay y encuentran una bóveda secreta

La grabación cobra un nuevo significado en medio de la crisis financiera y política que terminó con su salida del poder y abrió un proceso judicial en su contra.

Peña llegó a la Presidencia de Paraguay en agosto de 2023, respaldado por la Asociación Nacional Republicana (ANR), también conocida como Partido Colorado.

Durante su campaña, presentó una propuesta centrada en el crecimiento económico, la generación de empleo, el bienestar social y el fortalecimiento de las oportunidades para los ciudadanos.

La Fiscalía de Paraguay ordenó el allanamiento de una lujosa mansión del expresidente Santiago Peña. Foto: Colprensa

La consigna que acompañó su candidatura se convirtió en uno de los principales mensajes de su estrategia electoral. Sin embargo, tres años después, su administración terminó envuelta en uno de los mayores escándalos financieros y políticos recientes del país.

En febrero de 2023, además, presentó la iniciativa Cambiemos Paraguay, con foros sobre empleo, emprendedurismo, bienestar social y desarrollo económico para incorporar propuestas de distintos sectores ciudadanos.

La historia de la caída y captura del presidente Santiago Peña en el escándalo bancario de Paraguay

El detonante fue la crisis de Ueno Bank, entidad sometida a un proceso de resolución por el Banco Central del Paraguay tras detectarse problemas de solvencia.

La situación afectó a millones de clientes, que tuvieron dificultades para acceder a sus depósitos. El banco contaba con cerca de 2,9 millones de usuarios, en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

El caso adquirió dimensión política por los presuntos vínculos entre Peña y antiguos socios comerciales relacionados con la entidad.

Las acusaciones también apuntaron a la gestión de recursos públicos y a la actuación de las autoridades supervisoras. El expresidente ha negado las irregularidades que se le atribuyen.

La presión aumentó con las protestas de ahorradores y las iniciativas impulsadas en el Congreso. El 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia, pero el Legislativo rechazó su salida y avanzó con el juicio político.

Posteriormente, el Senado aprobó su destitución y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el periodo, previsto hasta agosto de 2028.

La crisis no terminó con el cambio de mandatario. Peña fue detenido y quedó bajo custodia mientras avanza la investigación fiscal por presuntos hechos relacionados con el escándalo bancario.

Imagen facilitada por la Fiscalía General de Paraguay que muestra al presidente paraguayo Santiago Peña llegando a la sede de la Fiscalía General Foto: AFP

La Fiscalía también investiga a antiguos responsables del Banco Central y directivos vinculados con Ueno. El exmandatario rechaza los señalamientos y deberá responder ante la Justicia.

Este lunes 9 de noviembre, Alliana anunció la nominación del economista Jorge Schreiner para dirigir el Banco Central, designación que requiere aprobación del Congreso. La decisión busca fortalecer la institución y recuperar la confianza pública tras la crisis financiera.

Así, el mensaje optimista que Peña difundió durante su campaña contrasta con el escenario actual: ahorradores que esperan recuperar su dinero, investigaciones judiciales abiertas y un nuevo gobierno obligado a responder por la estabilidad financiera.

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El video de 2023 recuerda la promesa electoral, mientras Paraguay enfrenta las consecuencias de una crisis que transformó su panorama político y debilitó la confianza en las instituciones del sistema financiero.