El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Pekín niega.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó filmado jugando con unos pequeños robots: así son los Microducks

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA), y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china —con la que Huang admitió tener una relación— trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia Corp. Foto: Getty Images

La mujer —identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang— es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

China negó este lunes las acusaciones.

“Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundadas”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

“Le fui infiel a mi esposa”, dijo. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, declaró.

Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia. Foto: Getty Images

Nvidia indicó en un comunicado haber abierto una investigación independiente luego de “recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera”. No menciona ningún país.

“La investigación del Consejo examinará toda la información disponible”, agregó.

El New York Times afirmó que Huang pudo haber revelado información sobre lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, piensa sobre la inteligencia artificial.

China rompe el silencio sobre las sospechas de espionaje que involucran al jefe de Nvidia

Es probable que el tema de la inteligencia artificial surja en las conversaciones previstas de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de este mes, en el marco de una cumbre en China.

Consultado sobre si Jensen Huang lo acompañará en su gira por Asia, que incluye la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) en la ciudad sureña china de Shenzhen, Trump respondió a periodistas: “No lo sé, pero yo sin duda lo llevaré”.

President Trump responds to the report that Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with an alleged Chinese spy, and he's not rushing to judgment. ⠀ "I think he's an honorable guy," Trump tells reporters, saying he hasn't spoken to Huang about the matter and wants to hear his explanation. ⠀ The president also praises Huang's work, saying he's done an "amazing job for our country." — Fox News (@FoxNews) November 8, 2026

“Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando. Estoy seguro; espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble”, dijo Trump a reporteros el domingo cuando le preguntaron por Huang.

Según The New York Times, Trump fue informado de la relación de Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no tomar medidas.

Trump señaló el domingo que no se arrepentía de no haber actuado. “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, insistió.